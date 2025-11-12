Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Beňadik nominoval na dva zápasy proti Číne

Na snímke Jan Beňadik. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na pozíciu pivotiek povolal Györiovú s Pastorkovou, druhá menovaná je s 50 gólmi momentálne najlepšou slovenskou kanonierkou v MOL lige.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky sa od pondelka 17. novembra budú v Šamoríne pripravovať na dve medzištátne stretnutia proti Číňankám. Družstvo z Ázie sa pripravuje na MS, šampionát štartuje o 14 dní v Nemecku a Holandsku. Tréner reprezentácie SR Jan Beňadik nominoval na dva zápasy 18 hráčok.

Čína sa v základnej skupine predstaví proti finalistkám OH Paríž 2024 Francúzkam, súperkám Slovenska z EURO CUP-u Poľkám a Tunisankám. Slovenské reprezentantky budú na šampionáte chýbať, keďže v baráži MS 2025 boli nad ich sily Švajčiarky.

Beňadik nominoval kvarteto brankárok, skúsenú dvojicu Yablonská – Furgaláková doplnia dve mladšie – Jakubíková s Tomovčíkovou. Na pozíciu pivotiek povolal Györiovú s Pastorkovou, druhá menovaná je s 50 gólmi momentálne najlepšou slovenskou kanonierkou v MOL lige.



Nominácia Slovenska na novembrové medzištátne zápasy proti Číne:

brankárky: Iryna Yablonska, Barbora Jakubíková (MŠK Iuventa Michalovce), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa),

pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.),

spojky: Adriana Holejová (JDA Dijon/Fr.), Emma Anette Hudáková (Moyra-Budaörs Handball/Maď.), Barbora Lancz (MTK Budapest/Maď.), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Dorota Bačenková, Alena Dvorščáková (MŠK Iuventa Michalovce),

krídelníčky: Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Nataliia Dmytrenkovová (SPR Sośnica Gliwice/Poľ.).
.

