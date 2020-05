Prešovčania po zmenách uzavreli káder

Zmeny v kádri Tatrana Prešov:



Z kádra 2019/2020 zostali: Oliver Rábek, Dominik Krok, Tomáš Rečičár, Igor Čupryna, Dávid Michalka, Roman Carapkin, Josef Hozman, Nino Grzentič, Pedro Pacheco (+dorastenci)



Odišli: Mário Cvitkovič, Januš Lapajne, Leon Vučko, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Rares Marian Fodorean, počas sezóny – Javier Muňoz, Titouan Afanou Gatine



Prišli: Lucijan Fižuleto (Slovinsko), Marcos Vinicios Colodeti, Guilherme Linhares (obaja Brazília), Pavel Caballero Hernandez (Kuba), Jihed Jaballah, Anouar Ben Abdalah (obaja Tunisko), Nuno Santos (Portugalsko)

Prešov 13. mája (TASR) – Hádzanársky klub Tatran Prešov uzavrel káder pre sezónu 2020/2021. V nedávnom období v ňom nastalo viacero zmien oboma smermi, no po príchodoch Kubánca Pavela Caballera Hernandeza a Brazílčana Guilhermeho Linharesa by už nemali nasledovať ďalšie pohyby.Podľa generálneho manažéra Miroslava Benického by mal pozmenený káder predvádzať rýchlejšiu hádzanú než v nedávnej minulosti.uviedol Benický.Káder Tatrana prešiel po sezóne 2019/2020 viacerými zmenami. Skončilo v ňom niekoľko legionárov, ale aj slovenskí reprezentanti Lukáš Urban a Martin Straňovský. Pribudli hráči z Južnej Ameriky i Afriky.Generálny manažér prešovského klubu si od početných zmien sľubuje aj zmenu herného štýlu.uviedol Benický.