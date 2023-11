Hádzanári Slovenska v Kosove nepresvedčili, Gurich: Musíme sa zlepšiť

Na snímke slovenský hádzanár Lukáš Urban po návrate zo zápasu I. fázy kvalifikácie MS 2025 v Kosove v Bratislave 6. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenský hádzanár Lukáš Péchy po návrate zo zápasu I. fázy kvalifikácie MS 2025 v Kosove v Bratislave 6. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 6. novembra (TASR) - Hádzanári Slovenska sa v pondelok popoludní vrátili z Kosova, kde si napriek prehre 25:28 vybojovali miestenku do druhej fázy kvalifikácie MS 2025. Svojho súpera totiž v prvom dueli prvej fázy zdolali doma v Považskej Bystrici jednoznačne 33:23. Hoci v Prištine herne nepresvedčili. tešiť ich mohol prienik do ďalších bojov. Na postup na záverečný turnaj potrebujú zdolať ešte dvoch súperov, meno najbližšieho sa dozvedia po žrebe 21. novembra.uviedol po Lukáš Urban pre slovakhandball.sk.V odvete dostal popri Mariánovi Žernovičovi v bránke príležitosť aj Igor Čupryna, ktorý svojimi zákrokmi v závere pomohol odvrátiť vyššiu prehru:V oboch stretnutiach dosiahol po tri góly krídelník Lukáš Péchy.hľadal príčiny prehry v odvete Péchy.Kormidelník SR Fernando Gurich priznal, že v nedeľu nepodali jeho zverenci dobrý výkon.Okrem Slovenska postúpili do prvého kola II. fázy kvalifikácie aj Taliansko, Estónsko, Fínsko a pribudne k nim jeden z dua Luxembursko - Izrael, ktorého zápasy odložili. Toto kvinteto sa pridá k trojici nasadených - Litva, Ukrajina, Belgicko. Žreb v utorok 21. novembra od 11.00 h vo Viedni rozdelí tímy do štyroch dvojíc, ktoré sa stretnú 13./14. a 16./17. marca 2024 v dvojzápasoch o postup do barážového 2. kola. V ňom sa v máji už v súbojoch s účastníkmi ME 2024 rozhodne o účastníkoch MS.