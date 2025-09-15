< sekcia Import
Hasiči minulý týždeň zasahovali 633-krát, išlo najmä o technickú pomoc
Posledným najčastejším dôvodom zásahov boli incidenty s nebezpečnými látkami (30-krát), najviac v Žilinskom kraji (deväťkrát).
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Hasiči minulý týždeň zasahovali celkovo 633-krát. Výjazdy sa najčastejšie týkali technickej pomoci (262-krát), najviac v Banskobystrickom kraji (47-krát). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Druhým najčastejším dôvodom hasičských výjazdov boli dopravné nehody (225-krát), pri ktorých najviac zasahovali v Prešovskom kraji (37-krát). Tretím najčastejším dôvodom boli požiare (116-krát), najviac v Košickom kraji (29-krát). Posledným najčastejším dôvodom zásahov boli incidenty s nebezpečnými látkami (30-krát), najviac v Žilinskom kraji (deväťkrát).
Druhým najčastejším dôvodom hasičských výjazdov boli dopravné nehody (225-krát), pri ktorých najviac zasahovali v Prešovskom kraji (37-krát). Tretím najčastejším dôvodom boli požiare (116-krát), najviac v Košickom kraji (29-krát). Posledným najčastejším dôvodom zásahov boli incidenty s nebezpečnými látkami (30-krát), najviac v Žilinskom kraji (deväťkrát).