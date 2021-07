Hasiči po búrkach odstraňujú na východnom Slovensku popadané stromy

Prešov/Košice 11. júla (TASR) - Intenzívne popoludňajšie búrky si v nedeľu vo viacerých okresoch Prešovského a Košického kraja vyžiadali zásahy hasičov, ktorí museli odstraňovať z ciest popadané stromy.



V Prešovskom kraji sa to týka okresov Bardejov, Vranov nad Topľou či Stropkov. „Momentálne sú hasiči na výjazde z Bardejova v oblasti obcí Lukavica, Rešov, sú tam popadané nejaké stromy,“ uviedla po 16.00 h pre TASR operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Povodne v súvislosti s počasím zatiaľ hasiči v kraji nezaznamenali.



Podľa záberu na sociálnych sieťach spadnutý strom zatarasil aj cestu medzi obcou Vyšná Voľa a Lukavicou v Bardejovskom okrese.



Podobná situácia je i v Košickom kraji, kde zaznamenali búrky aj s krúpami. „Máme viacero výjazdov, ide čisto o popadané stromy, viac-menej je to Košický a Michalovský okres. V Košiciach to bola ulica Laborecká, Považská či hlavný ťah na Rožňavu medzi Poľovom a Perešom,“ povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach.