< sekcia Import
Hendikepovaný muž napadol cestujúcu v bratislavskej električke
Zakročil voči nemu policajt, ktorý mal v tom čas voľno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hendikepovaný 43-ročný muž bezdôvodne fyzicky napadol inú cestujúcu počas toho, ako na zastávke v Bratislave vystupovala z električky. Päsťou ju udrel do oblasti chrbta. Následne vytiahol teleskopický obušok, s ktorým sa začal približovať k ďalšej cestujúcej. Zakročil voči nemu policajt, ktorý mal v tom čas voľno. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Keďže jeho správanie policajt sediaci kúsok od neho vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, muž na vozíku sa správal hrubo a agresívne, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ priblížil Szeiff.
Uviedol, že voči hendikepovanému mužovi použil hmaty a chvaty, znemožnil mu v ďalšom konaní a teleskopický obušok mu zobral. Incident zároveň ihneď oznámil vodičovi električky a zavolal políciu. „Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia Policajného zboru, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ doplnil Szeiff.
„Keďže jeho správanie policajt sediaci kúsok od neho vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, muž na vozíku sa správal hrubo a agresívne, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ priblížil Szeiff.
Uviedol, že voči hendikepovanému mužovi použil hmaty a chvaty, znemožnil mu v ďalšom konaní a teleskopický obušok mu zobral. Incident zároveň ihneď oznámil vodičovi električky a zavolal políciu. „Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia Policajného zboru, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ doplnil Szeiff.