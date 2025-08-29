Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hendikepovaný muž napadol cestujúcu v bratislavskej električke

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Zakročil voči nemu policajt, ktorý mal v tom čas voľno.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hendikepovaný 43-ročný muž bezdôvodne fyzicky napadol inú cestujúcu počas toho, ako na zastávke v Bratislave vystupovala z električky. Päsťou ju udrel do oblasti chrbta. Následne vytiahol teleskopický obušok, s ktorým sa začal približovať k ďalšej cestujúcej. Zakročil voči nemu policajt, ktorý mal v tom čas voľno. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Keďže jeho správanie policajt sediaci kúsok od neho vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, muž na vozíku sa správal hrubo a agresívne, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ priblížil Szeiff.

Uviedol, že voči hendikepovanému mužovi použil hmaty a chvaty, znemožnil mu v ďalšom konaní a teleskopický obušok mu zobral. Incident zároveň ihneď oznámil vodičovi električky a zavolal políciu. „Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia Policajného zboru, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ doplnil Szeiff.
.

