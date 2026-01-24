< sekcia Import
Hepatológ: Zdravie pečene súvisí so stavom čreva a črevných baktérií
Hepatológ pripomenul, že strava a životný štýl priamo ovplyvňujú zloženie črevných baktérií.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Zdravie pečene úzko súvisí so stavom čreva a zložením baktérií v tráviacom trakte. Upozornil na to hepatológ Marián Oltman z gastroentero-hepatologického centra Thalion. Poukázal na prepojenie pečene, čreva a črevnej mikrobioty, ktoré označil za „zlatý trojuholník“.
„Pečeň je náš hlavný detoxifikačný aj metabolický orgán. Všetko, čo zjeme, sa musí spracovať, a všetko, čo sa vstrebe z tráviaceho traktu, ide cez pečeň,“ vysvetlil Oltman. Podľa neho však dôležitú úlohu zohráva aj črevná sliznica a imunitný systém, ktoré sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy medzi zápalovými a protizápalovými mechanizmami.
Hepatológ pripomenul, že strava a životný štýl priamo ovplyvňujú zloženie črevných baktérií. „O tom, či sú v čreve prospešné alebo neprospešné baktérie a či je ich zloženie správne, rozhodujeme aj my tým, ako žijeme a čo jeme,“ uviedol. Zmeny v jedálničku podľa neho môžu podporiť priaznivé zloženie mikrobioty, pričom opačný efekt má nadbytok kalórií, cukru či tuku a nedostatok vlákniny.
Oltman upozornil, že pri nesprávnych návykoch sa môže narušiť rovnováha slizničného imunitného systému v čreve a následne aj v pečeni. Výsledkom môže byť chronický prozápalový stav, ktorý je spojený s civilizačnými ochoreniami, ako sú ateroskleróza, cukrovka či stukovatenie pečene. „Keď sa tá reaktivita posúva smerom k prozápalovým mechanizmom, akceleruje sa ateroskleróza, objavuje sa diabetes a môže sa rozvíjať aj zápal pečene až cirhóza,“ doplnil.
Podľa hepatológa sa zloženie mikrobioty mení aj v súvislosti s nadváhou. Ľudia s obezitou majú podľa neho odlišné osídlenie čreva než ľudia s normálnou hmotnosťou, rovnako ako tí, ktorí majú v strave málo vlákniny alebo, naopak, vysoký príjem cukru či tuku. „V čreve sa rozmnožujú baktérie, ktorým dané zloženie stravy vyhovuje,“ ozrejmil.
Ako dodal, namiesto krátkodobých „zázračných“ riešení je dôležitá dlhodobá úprava životného štýlu. „Jedlo je tvoj liek aj tvoj jed,“ poznamenal s tým, že zmeny v strave a pohybovej aktivite môžu podporiť fungovanie celého „zlatého trojuholníka“.
