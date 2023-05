Hercule Poirot má na vyriešenie vraždy 24 hodín!

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 11. mája (OTS) - Schôdzka so smrťou je jedna z najlepších detektívok Agathy Christie, ktorá sa odohráva v exotickom prostredí Stredného východu.Počas dovolenky v Jeruzaleme sa mladá lekárka Sarah Kingová zoznámi so zvláštnou americkou rodinou Boyntonovcov, ktorú ovláda despotická nevlastná matka. Rodiace sa sympatie medzi Sarah a Raymondom Boyntonom sú však podľa všetkého odsúdené na zánik, keďže matka bráni deťom v akomkoľvek kontakte s inými ľuďmi.S Boyntonovcami sa Sarah nečakane stretne aj počas výletu do Petry, kde sa emócie v rodine ešte väčšmi vyostria. Keď raz večer nájdu pani Boyntonovú mŕtvu, plukovník Carbury z jeruzalemskej polície k vyšetrovaniu prizve Hercula Poirota, ktorý je tam práve na dovolenke. Na vyriešenie prípadu má slávny detektív iba dvadsaťštyri hodín. Podarí sa mu za taký krátky čas vypátrať vraha medzi toľkými podozrivými? Schôdzka so smrťou je príbeh z najplodnejšieho obdobia Agathy Christie, konkrétne z roku 1938 a obstál v silnej konkurencii najmä vďaka príťažlivému prostrediu stredovekého sídla Petra. A napokon aj kvôli postave pani Boyntonovej, ktorá patrí k najpresvedčivejším záporným postavám v knihách autorky detektívok.Agatha Christie navštívila Petru pár rokov pred napísaním knihy, takže mala ešte v živej pamäti všetky detaily a atmosféru...ale napriek tomu sa nesústredí na opisy prostredia a historických pamiatok. Nádherná Petra je pre ňu len kulisou, kde sa odohráva ďalší napínavý príbeh Hercula Poirota.Pozorný čitateľ si všimne niekoľko odkazov na predošlé knihy Agathy Christie. Jedna z postáv je nadšená zo stretnutia s mužom, ktorý vyriešil prípad známy z Vrážd podľa abecedy.V rozhovore Hercula Poirota s Nadine Boyntonovou zasa padne zmienka o „prospešných“ vraždách s spojení s prípadom Vražda v Orient exprese.vyhŕklaprudko.na ňu zvedavo pozrel.Pomaly povedal:Milan Buno, knižný publicista