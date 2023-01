Hercule Poirot v detektívke Smrť v oblakoch

Bratislava 11. januára (OTS) - Román Smrť v oblakoch z roku 1935 patrí k najznámejším dielam legendárnej Agathy Christie. Táto skvelá detektívka s originálnou zápletkou – zločinom spáchaným na palube lietadla pred očami cestujúcich a posádky – a jej nemenej originálnym rozuzlením vychádza v novom vydaní.Počas letu z Paríža do Croydonu má Hercule Poirot jedinečnú príležitosť pozorovať ostatných pasažierov a členov posádky. Zišla sa tam naozaj rôznorodá spoločnosť a let prebieha ako obvykle...a tak Poirota po chvíli premôžu driemoty.Tesne pred pristátím vyberá obsluha peniaze za jedlo a zistí sa, že dvaja cestujúci zaspali. Muž so šálom a nápadnými fúzmi a žena v strednom veku.Muž s fúzmi, ktorým je Hercule Poirot sa prebudí a zaplatí. Spomínanú ženu sa však nepodarí prebudiť. Niet divu. Staršia žena menom madame Giselle je mŕtva.Na samom konci kabíny, na sedadle číslo dva, klesla hlava pani Giselle trochu dopredu. Zdalo sa, že spí. Lenže nespala. Ani sa nerozprávala, ba ani len nerozmýšľala. Madam Giselle bola mŕtva…Spočiatku sa všetci nazdávajú, že zomrela na srdcový záchvat alebo na uštipnutie osou, ktorá počas letu obťažovala viacerých pasažierov. Lekár, ktorý je na palube, určil, že zomrela aspoň pred pol hodinou.Slávny detektív však vzápätí objaví príčinu jej smrti: nepatrný vpich na krku zosnulej. Bol spôsobený malým šípom s jedovatým hrotom, vystreleným z nejakej trubice či fúkačky, aké používajú domorodé kmene.Niet pochýb, že madame Giselle zavraždili… Smrť v oblakoch je klasická detektívka Agathy Christie, ktorú si nenechajú ujsť nielen fanúšikovia Hercule Poirota. Treba uznať, že Agatha Christie vymyslela doslova geniálnu zápletku, perfektne premyslenú, záhadnú a napokon ju vyriešila naozaj svedomito a uveriteľne. No pozorný čitateľ si predsa len môže všimnúť jednu technickú nezrovnalosť.Autorka nás v príbehu udržiava v napätí až do posledných strán. Presne tak ako to vie len ona. Čitateľov poteší aj autentickosť, vykreslenie vtedajšej doby, nie každodenný luxus lietania, smotánka na palube lietadla, dievča z ľudu, famózny Hercule Poirot. Christie si vás proste obmotá okolo prsta a vedie vás cestičkami, ktoré si sama zvolí, ponúka vám indície, stopy, vy hádate...a napriek tomu ste rozuzlením nadšení.