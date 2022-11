Herečka G. Dolná vydáva knihu o svojom súkromí i kariére

Nitra 23. novembra (TASR) - Herečka Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Gabriela Dolná v týchto dňoch uvádza do života knihu, ktorá rozpráva o jej životných osudoch v súkromí i na javisku. Knihu s názvom Jednoducho Gaba prvýkrát predstaví verejnosti 25. novembra v Zákulisí DAB.



Kniha začala vznikať ešte počas pandémie ochorenia COVID-19. "Písať som začala z nudy. Papiernictvá boli zatvorené, tak som písala do zošita, ktorý používam na poznámky na Univerzite tretieho veku. Nie som 'priateľkou' počítačov, preto som následne dávala rukou písané strany prepisovať svojej kamarátke. Takto postupne začala vznikať moja kniha," povedala Dolná.



Kniha má 116 strán a čitatelia na nich nájdu všetky dôležité udalosti z herečkinho života. Od detstva cez dospievanie až po jej hereckú kariéru. "Je tam všetko, rozobrala som v nej aj moje súkromné vzťahy, takže sa čitatelia dozvedia aj to, ako žijú herečky v súkromí," uviedla Dolná. Vo svojej knihe píše aj o tom, ako začínala svoju kariéru v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ako prvýkrát stála na javisku i ako sa v roku 1996 stala členkou umeleckého súboru DAB. "Je tam celý môj život doplnený fotkami zo súkromia aj z inscenácií, v ktorých som účinkovala," doplnila Dolná.



Knihu uvedie do života so svojimi priateľmi a kolegami v DAB v Nitre. Neskôr ju predstaví aj v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde začínala svoju kariéru. "Potom mám s knihou namierené aj do svojich rodných Šurian a tiež do divadla v Spišskej Novej Vsi, kde mám dobrých priateľov," dodala Dolná.