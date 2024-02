HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA spúšťa hlasovanie verejnosti

O projekte

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu inštitúciu v Slovenskej republike v komunikácii so zákazníkom.



Projekt organizuje Respect APP s.r.o. Autorom projektu, vlastníkom ochrannej známky a licencie je Sophos Solutions s.r.o. Odbornými partnermi projektu sú spoločnosť MEDIAN SK a občianske združenie Ľudia z marketingu. Partnerom galavečera je Profesia Days – najväčší festival príležitostí na Slovensku. Partnerom kategórií je spoločnosť Amrop. Hlavnými mediálnymi partnermi sú UNIMEDIA a Radio Group, media representative Fun rádia & Rádia Vlna. Partner súťaže - Podbanské Resort.

Bratislava 1. februára (OTS) - Registrácia prác prebieha v plnom prúde. O najlepšej komunikácii medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi rozhodne aj verejnosť.Hlasovanie laickej verejnosti bude prebiehať počas celého februára priamo na webstránke www.cenyhermes.sk . v kategóriách: Bankovníctvo, Telekomunikácie, Automobily, Poisťovníctvo, Obchodné reťazce a Sýtené nápoje a minerálne vody. Víťazom bude udelená CENA VEREJNOSTI.Súčasťou hlasovania je aj možnosť získať zaujímavé ceny. Hlasujúci majú šancu vyhrať relaxačný wellness pobyt pre dve osoby v Grand hoteli Permon**** a automobil Hyundai na týždeň s plnou nádržou.Popri online hlasovaní verejnosti bude o najlepšie komunikujúcich značkách rozhodovať aj odborná porota. V rámci kategórie CENA HERMES môžu spoločnosti prihlasovať svoje projekty do 29. februára v kategóriách: Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia & employer branding, Krízová komunikácia, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event.Porota zložená z osobností v oblasti marketingu, komunikácie a stratégie, prináša do rozhodovacieho procesu svoje bohaté skúsenosti a odborné znalosti., analytik MEDIAN SK, projektový manažér Slovenský rozhlas RTVS, vysokoškolský pedagóg, Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Tomáše Bati ve Zlíne, marketér na prenájom a strategický konzultant Linea 5, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banka, marketing & PR Director Hyundai Motor Slovakia, Head of Brand Management Division Tatra banka a Raiffeisen banka, riaditeľka Brand HUB Slovenská sporiteľňa, riaditeľ marketingu a komunikácie Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG, Managing Partner and Global Practice Leader - Leadership Advisory Services, AmropV kategórii Interná komunikácia & employer branding:, Partner/ Marketing, Communications & Public Affair Practice Leader, AmropVýsledky jubilejného 10. ročníka súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA budú slávnostne vyhlásené 21. marca 2024. Všetky ďalšie informácie o súťaži nájdete na www.cenyhermes.sk