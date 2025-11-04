< sekcia Import
Historik dokazuje, že minulosť pre nás môže byť varovaním
Nová kniha historika Martina Horičku prináša precízne spracovaný pohľad na obdobie rokov 1945 – 1948, keď sa povojnové Československo ocitlo na historickej križovatke.
Autor OTS
Bratislava 4. novembra (OTS) - Autor sa v publikácii So Sovietskym zväzom na večné časy s podtitulom Československo v područí Stalina zaoberá tým, ako sa demokratická a prozápadne orientovaná republika postupne dostala pod vplyv Moskvy a stala sa satelitom Sovietskeho zväzu – pričom dôsledky tohto vývoja ovplyvnili našu krajinu na nasledujúcich štyridsať rokov.
Martin Horička na základe množstva archívnych prameňov a historických dokumentov rekonštruuje nielen kľúčové udalosti zahraničnej politiky, ale aj nenápadné mechanizmy, ktorými si Sovietsky zväz podroboval československé elity, hospodárstvo a kultúru. V centre jeho pozornosti stoja osobnosti, dilemy a konflikty doby, ktorá priniesla dramatický zlom v dejinách strednej Európy.
Kniha So Sovietskym zväzom na večné časy nabáda čitateľa premýšľať o dnešku – o tom, kam vedie slepá dôvera v mocenské bloky a ako ľahko sa demokratické ideály môžu zmeniť na prázdne floskuly. Geopolitické dilemy, pred ktorými stálo Československo na začiatku studenej vojny, sú totiž aktuálne aj dnes. My však máme jednu veľkú výhodu – minulosť pre nás môže byť varovaním.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Srdečne vás pozývame na uvedenie knihy So Sovietskym zväzom na večné časy. Uskutoční sa vo štvrtok 6. novembra o 18.00 v bratislavskom kníhkupectve Arforum na Kozej. Viac informácií o podujatí nájdete na tomto linku.
Martin Horička (1995) je historik a publicista. Vyučuje na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a špecializuje sa na dejiny Československa, medziná-rodné vzťahy a politické biografie. Je autorom knihy Gottwaldov demokrat: Zabudnutý príbeh Jána Ševčíka a ďalších odborných a po¬pulárno-vedeckých prác. Absolvoval viacero zahraničných výskumných pobytov – napríklad v Ústave pre súdobé dejiny Akadémie vied Českej republiky (2022 – 2023) alebo na Karlovej univerzite (2021 – 2022).
Martin Horička na základe množstva archívnych prameňov a historických dokumentov rekonštruuje nielen kľúčové udalosti zahraničnej politiky, ale aj nenápadné mechanizmy, ktorými si Sovietsky zväz podroboval československé elity, hospodárstvo a kultúru. V centre jeho pozornosti stoja osobnosti, dilemy a konflikty doby, ktorá priniesla dramatický zlom v dejinách strednej Európy.
Kniha So Sovietskym zväzom na večné časy nabáda čitateľa premýšľať o dnešku – o tom, kam vedie slepá dôvera v mocenské bloky a ako ľahko sa demokratické ideály môžu zmeniť na prázdne floskuly. Geopolitické dilemy, pred ktorými stálo Československo na začiatku studenej vojny, sú totiž aktuálne aj dnes. My však máme jednu veľkú výhodu – minulosť pre nás môže byť varovaním.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Srdečne vás pozývame na uvedenie knihy So Sovietskym zväzom na večné časy. Uskutoční sa vo štvrtok 6. novembra o 18.00 v bratislavskom kníhkupectve Arforum na Kozej. Viac informácií o podujatí nájdete na tomto linku.
O autorovi:
Martin Horička (1995) je historik a publicista. Vyučuje na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a špecializuje sa na dejiny Československa, medziná-rodné vzťahy a politické biografie. Je autorom knihy Gottwaldov demokrat: Zabudnutý príbeh Jána Ševčíka a ďalších odborných a po¬pulárno-vedeckých prác. Absolvoval viacero zahraničných výskumných pobytov – napríklad v Ústave pre súdobé dejiny Akadémie vied Českej republiky (2022 – 2023) alebo na Karlovej univerzite (2021 – 2022).