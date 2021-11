Hľadači kovov našli mimoriadne vzácne šperky z čias sťahovania národov

Praha 12. novembra (TASR) - Českí amatérski hľadači kovov, ktorí spolupracujú s archeológmi, našli vlani v okrese Rakovník unikátne šperky - zlatý prsteň a pracku z obdobia sťahovania národov.



Vykladané sú českými granátmi a almandínmi, ktoré pochádzajú zrejme z Indie a Srí Lanky. Výskum šperkov rôznymi odbornými pracoviskami trval rok. Verejnosť by ich mohla vidieť v lete budúceho roka, informovala vo štvrtok spravodajská stanica ČT24.



"Jedinečnosť nálezu spočíva predovšetkým v tom, že obsahuje kompletný prsteň, ktorému vôbec nič nechýba. Je naozaj ako nový. Zahŕňa tiež pracku rozlomenú na tri kusy," povedala archeologička z Múzea T. G. M. v Rakovníku Kateřina Blažková.



Teórií, kto a prečo tieto šperky v piatom storočí nášho letopočtu pri ceste zakopal, je viac. Podľa poškodenia po hrubom delení sa zdá, že si tam niekto schoval časť lupu. Pravdepodobne išlo o vykradnutý hrob bohatého aristokrata, poznamenala Blažková.



To, že bol majiteľ šperkov z aristokratického prostredia, sa domnieva aj špecialista na obdobie sťahovania národov z Karlovej Univerzity v Prahe Jaroslav Jiřík. "Zo súčasnej Európy máme iba päť ďalších súborov. Vždy ide o človeka najvyššieho spoločenského postavenia," vysvetlil.



Hodnota artefaktov otvorila archeológom dvere do najrôznejších výskumných pracovísk a laboratórií. Skúmali ich röntgenmi, tomografmi, mikroskopmi alebo spektrometrami - vrátane prístrojov v parížskom Louvri.



Odborníci z francúzskych ústavov tvrdia, že ide o úplne mimoriadny nález, ktorý je možné presne datovať aj na základe podobných objavov.



"K tým najvýznamnejším patria predmety z hrobu franského kráľa Childericha I. v belgickom meste Tournai, ktorý zomrel v roku 481 nášho letopočtu, a to nám upresňuje obdobie, z ktorého nález pochádza," uviedol Michel Kazanski, emeritný riaditeľ a profesor francúzskej Univerzity Paríž 1 Panthéon-Sorbonne.



"Dielenské technologické postupy, ale aj komunikačná a obchodná štruktúra zostali aj po zániku Západorímskej ríše zachované," uviedla Kateřina Blažková.



Experti analyzovali kov aj kamene. Múzeum nájdený poklad predstaví verejnosti na výstave v lete 2022.



Podľa krajského radného pre kultúru Václava Švendu je nález svojím významom porovnateľný so stredovekými korunovačnými klenotmi. Jeho poistná hodnota bude predstavovať desiatky miliónov českých korún, všeobecne je však jeho hodnota podľa archeológov nevyčísliteľná.