Hľadajú svedkov nehody na križovatke Hlinkovej/Komenského v Košiciach
Doposiaľ nezistený vodič, nezisteného vozidla pri odbočovaní nerešpektoval svetelný signál červená „Stoj“, v dôsledku čoho narazil do vozidla Škoda Octavia, ktoré prechádzalo križovatkou na zelenú.
Autor TASR
Košice 14. decembra (TASR) - Polícia vyzýva svedkov, ktorí sa 11. decembra približne o 18.00 h nachádzali v Košiciach na svetelnej križovatke ulíc Hlinková a Komenského, aby pomohli objasniť okolnosti dopravnej nehody. Zároveň žiada aj vodičov, ktorí v tom čase prechádzali uvedeným úsekom a disponujú kamerovým záznamom z jazdy, aby ho poskytli. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Doposiaľ nezistený vodič, nezisteného vozidla pri odbočovaní nerešpektoval svetelný signál červená „Stoj“, v dôsledku čoho narazil do vozidla Škoda Octavia, ktoré prechádzalo križovatkou na zelenú. „Po zrážke vodič z miesta nehody odišiel a nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody,“ dodala polícia.
