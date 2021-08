Hladiny väčšiny tokov sú po zrážkach ustálené, Morava a Dunaj stúpajú

Bratislava 6. augusta (TASR) - Hladiny na väčšine tokov na Slovensku sú po uplynulých zrážkach ustálené alebo v miernom poklese. Výnimkou sú hladiny hornej časti slovenského úseku Moravy, hornej a strednej časti slovenského úseku Dunaja, kde je vzostup až výrazný vzostup vodných hladín. Na strednom Ipli a dolnej Slanej je ešte vzostup z dotekania. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



"Hydrologická situácia by sa mala v nasledujúcich hodinách a dňoch ustáliť a podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Morave, v dolnej časti slovenského úseku Dunaja a na dolných úsekoch Turca, Nitry, Hrona, Ipľa a Slanej ešte mierny vzostup až vzostup z dotekania. Na ostatných tokoch ustálenosť až pokles vodných hladín," spresnil ústav. Upozorňuje, že v prípade lokálnych búrok je možnosť prechodného lokálneho vzostupu, najmä na menších tokoch.



V dôsledku tlakovej níže, ktorá sa presúvala z Jadranu, zaznamenali meteorológovia uplynulé hodiny zrážky na celom území Slovenska. Najvyššie úhrny boli od 30 do 70 milimetrov na strednom a severozápadnom Slovensku, inde prevažne do 20 milimetrov. Maximálny denný úhrn 71 milimetrov zaznamenali v Čadci v časti Horelica.



"Zrážky spôsobili vo večerných a nočných hodinách výrazné vzostupy vodných hladín zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity (SPA). Vzhľadom na nasýtenosť povodí po predchádzajúcich zrážkach vodné toky vo vybraných povodiach reagovali vzostupmi aj na menšie množstvá zrážok. Na niektorých vodomerných staniciach dosiahli a prekročili hladiny SPA," uviedol SHMÚ.



Vo štvrtok (5. 8.) večer a v noci zaznamenali kulminácie a 3. SPA v stanici Trstená na Oravici, 2. SPA v Biskupiciach na Bebrave a 1. SPA v Krásnej Vsi a Nadliciach na Bebrave, v Čiernom Balogu a v Hronci na Čiernom Hrone, v Brezne na Hrone, v Hnúšti-Likieri na Rimave, v Trstenej na Jelešni a v stanici Čierny Váh na Čiernom Váhu.