Hlina: Vyjadrenie Matoviča považujem za nezodpovedné

Bratislava 2. februára (TASR) - Je dobré, ak demokratické opozičné strany hľadajú formy, ako s nárastom extrémizmu bojovať. Myslí si to predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Reagoval tak na slová lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorý v nedeľu požiadal KDH a ďalšie opozičné strany, aby s ĽSNS nebojovali na uliciach. Táto výzva pripadá Hlinovi "úplne scestná" a Matovičove vyjadrenie považuje za nezodpovedné.



Na fašizmus sa podľa Hlinových slov nezvyká, ale je potrebné s ním intenzívne bojovať. "Som rád, že vidíme v uliciach určité vzopätie ľudí, ktorí si povedali, že to nechcú a vyjadrujú to," povedal na nedeľnej tlačovej konferencii s tým, že sa treba tešiť, že sa občianska spoločnosť prebúdza. "Kto iný má bojovať s novodobým fašizmom, ak nie demokratické strany?" pýta sa Hlina.



Matovič sa s lídrom ĽSNS Marianom Kotlebom stretol v relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa šéfa kresťanských demokratov išlo v diskusii o zápas o typovo veľmi podobného voliča. "Voliča, ktorý chce buď chaos, alebo poriadok, stred neberie," povedal Hlina s tým, že obeťou tohto celého má byť demokracia.