HMLA: Môže sa vyskytovať na celom území
Prvý stupeň výstrahy platí predbežne do 10.00 h.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska sa v pondelok ráno vyskytuje hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí predbežne do 10.00 h. V oblastiach sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
