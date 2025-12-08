Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. december 2025Meniny má Marína
< sekcia Import

HMLA: Môže sa vyskytovať na celom území

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prvý stupeň výstrahy platí predbežne do 10.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska sa v pondelok ráno vyskytuje hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy platí predbežne do 10.00 h. V oblastiach sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Pamätáte si pravopis a slovenčinu zo školy?

NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: Bola to dlhá cesta

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková