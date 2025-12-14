Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hmla sa bude na celom Slovensku tvoriť aj v nedeľu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pred hmlou varovala aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže na území celej SR tvoriť aj v nedeľu. Meteorológovia vydali pre všetky okresy výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil. Znížená dohľadnosť podľa neho predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Pred hmlou varovala aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. „Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov obmedzuje viditeľnosť vodičov v lokalitách Pastierske, Štrba, Východná a Dovalovo,“ upozornili cestári. Varovali aj pred poľadovicou na horskom priechode Vrchslatina.
