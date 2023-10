Hmla sa môže v noci tvoriť najmä na strednom Slovensku

Bratislava 22. októbra (TASR) - Vo viacerých okresoch, najmä na strednom Slovensku, sa môže v noci tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre dané lokality vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha sa týka celého Žilinského a Banskobystrického kraja aj viacerých okresov v Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Platí od nedele 22.00 h do pondelka (23. 10.) do 10.00 h.



Výskyt hmiel s danou dohľadnosťou je podľa meteorológov v tejto ročnej dobe a oblastiach bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali.