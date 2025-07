Hnačka je postrachom turistov

Bratislava 24. júla (OTS) - Medzi najčastejšie letné choroby patria črevné infekcie. Vysoké teploty totiž vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie baktérií vo vode aj potravinách, čo môže rýchlo prekaziť dovolenkové plány. Vedeli ste, že hnačkami trpí v zahraničí ročne 20 až 50 % turistov?vás naučí, ako si poradiť s cestovateľskou hnačkou, ak vás zastihne na dovolenke. Pripravila pre vás jednoduchý recept na rehydratačný roztok a taktiež poradí, ako na prevenciu.Cestovateľská hnačka sa prejavuje aspoň 3 stolicami v priebehu 24 hodín a často je sprevádzaná kŕčmi, teplotou, nevoľnosťou či vracaním. Najvyššie riziko hrozí v Ázii, Afrike a rozvojových častiach Strednej a Južnej Ameriky. Stredné riziko predstavuje Karibik a niektoré oblasti Južnej Ameriky. Ako najmenej rizikové sú hodnotené Európa, Austrália a Severná Amerika. Spoločným menovateľom krajín s vyšším rizikom je nedostatočná úroveň hygieny.Foto: Unsplash.com/NIKTento typ črevnej infekcie vzniká po konzumácii kontaminovaného jedla alebo vody, najmä pri porušení základných hygienických pravidiel. Ak nemajú osoby manipulujúce s potravinami umyté ruky, môžu preniesť infekciu na ľudí konzumujúcich kontaminované potraviny. Nebezpečný môže byť aj kontakt s miestnymi obyvateľmi – hoci nemajú žiadne príznaky, pre turistov sú nositeľmi nebezpečných patogénov.Bezpečnejšie sú tepelne upravené jedlá a balené nápoje. Vyššie riziko predstavuje surová zelenina, ovocie a voda z vodovodu. „,“ vysvetľuje Jana Dubajová. Lekára navštívte, ak sa u vás objaví hnačka s prímesou krvi, neustupuje do niekoľkých dní, nie ste schopní prijímať tekutiny a hnačku sprevádza horúčka alebo zimnica.Foto: Unsplash.com/Steve JohnsonAko na vhodnú prevenciu? Vyhýbajte sa pouličnému jedlu, nápojom s ľadom či čerstvým ovocným šťavám z neoverených zdrojov. Pite len balenú alebo dezinfikovanú vodu, jedzte len tepelne upravené jedlá a ovocie, ktoré sa dá ošúpať.Najväčším nebezpečenstvom pri hnačke je dehydratácia – najmä u detí a seniorov. Najdôležitejšie je dopĺňať tekutiny a soli, pretože nesmie dôjsť k odvodneniu organizmu. Ideálne sú rehydratačné roztoky (ORS), minerálky s vysokým obsahom sodíka a draslíka alebo nesladený čierny čaj. Vyhnite sa sladeným limonádam a nápojom s umelými sladidlami. Rehydratačný roztok sa dá pripraviť aj z domácich surovín – budete potrebovať 4 až 5 kociek cukru, 1 kávovú lyžicu kuchynskej soli, šťavu z citróna, pomaranča alebo grepu a liter pitnej vody.Pri vracaní podávajte tekutiny po lyžičkách. Ak sa stav zhoršuje, môže byť nutná infúzia. Sledujte farbu moču – nemal by byť tmavožltý. Počas liečby doprajte telu pokoj, začnite hladovkou a postupne prejdite na ľahkú stravu (ryžový odvar, vývar, sucháre, neskôr zemiaky, ryžu, mrkvu či banány). Vyhýbajte sa tukom, mastným jedlám, sladkostiam, mlieku a mliečnym výrobkom.Foto:: Unsplash.com/Anastasia EreminaProbiotiká môžu pomôcť predchádzať cestovateľskej hnačke, a to najmä kmene Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L. casei a kvasinky Saccharomyces boulardii. Podporujú zdravú črevnú mikroflóru a imunitu.dopĺňa Jana Dubajová z Dr. Max.Medzi voľnopredajné lieky na liečbu hnačkovitých ochorení patrí aj liečivo loperamid – spomaľuje činnosť čriev a znižuje straty tekutín. Nie je však vhodný pri infekčnej hnačke napríklad spôsobenej baktériami alebo parazitmi. Za zmienku stojí aj racekadotril, ktorý bráni vylučovaniu vody do stolice a zmierňuje tak hnačky.