Hoaxy, fakty a mýty, ktoré ste o placente nevedeli

Poďme si rozobrať päť mýtov, ktoré sa týkajú konzumácie placenty:

Mýtus č. 1: Čerstvým mamičkám dodáva viac energie

Fakt: Je pravdou, že placenta obsahuje mnohé vitamíny a minerály, vrátane železa a B12. Metabolické štúdie u mamičiek však nepreukázali žiadny významný rozdiel medzi mamičkami, ktoré placentu vo forme tabletiek konzumovali a tými, ktoré nie. Pocit prílivu energie po požití placenty pramení pravdepodobne z placebo efektu a z toho, že sa ženy cítili posilnené svojím rozhodnutím.



Mýtus č. 2: Zvyšuje tvorbu mlieka

Fakt: Štúdie na túto tému takisto nezaznamenali žiaden prínos placenty. Tvorbu mlieka po pôrode v skutočnosti stimuluje zvýšenie hladiny prolaktínu, a nie hormónov estradiol a progesterón, ktoré sú prítomné v placente.



Mýtus č. 3: Znižuje riziko popôrodnej depresie

Niektorí teoretici tvrdia, že hormóny vylúčené počas pôrodu sa dajú rýchlo doplniť požitím placenty a takto pomôžu predísť popôrodnej depresii.

Fakt: Doterajšie štúdie preukázali len malý alebo žiadny rozdiel v riziku popôrodnej depresie medzi ženami, ktoré tabletky z placenty užívali, a tými, ktoré ich nekonzumovali, a to aj medzi ženami s poruchami nálady v minulosti. Odborníci preto odporúčajú v prípade obáv z popôrodnej depresie obrátiť sa na svojho lekára, pôrodnú asistentku, prípadne na zdravotnú sestru.



Mýtus č. 4: Pomáha znížiť bolesť a urýchliť hojenie

Fakt: Štúdie na zvieratách priniesli určité dôkazy na podporu tejto teórie. Doteraz však neexistujú žiadne náznaky prospešnosti u ľudí.



Mýtus č. 5: Placenta je bezpečná na konzumáciu

Fakt: Skôr naopak – je veľmi veľa dôvodov, prečo by sa placenta nemala konzumovať. Začnime tým, že nejde o sterilný orgán. Placenta obsahuje toxíny ako ortuť a olovo, ako aj baktérie a vírusy. Má dokonca vlastnú bakteriálnu kultúru. Akákoľvek infekcia počas pôrodu bude s najväčšou pravdepodobnosťou prítomná v tkanive placenty. Varením placenty sa tieto patogény síce znížia, ale nemožno sa ich úplne zbaviť. Doterajšie vedecky podložené štúdie o placentofágii naznačujú, že riziko konzumácie placenty je oveľa väčšie ako akýkoľvek prínos. „Výroba kapsúl a následne užívanie môže byť nebezpečné. V Amerike bol prípad dieťatka, ktorého matka užívala takéto kapsule, ktoré boli kontaminované pretože pri ich výrobe nie je dostatočne zabezpečené zničenie infekčných patogénov. Následne sa infekcia cez materské mlieko preniesla na novorodenca, ktorý mal sepsu (otravu krvi). Takže tieto kapsule naozaj nie,“ upozorňuje molekulárna genetička a odborná poradkyňa Cord Blood Center MSc. Dominika Valent Raffajová.

Bratislava 11. augusta (OTS) - V mnohých kultúrach po celom svete doteraz zaznamenávame tradície, ktoré placentu pre túto jej dôležitú úlohu uctievajú. Zvyčajne ide o slávnostný obrad, pri ktorom je uložená do zeme, teda „pochovaná". V poslednom čase sa však populárnou stala aj prax konzumácie placenty, čiastočne inšpirovaná celebritami ako sú Chrissy Teigen či Kim Kardashian.

Placentofágia, teda konzumácia placenty po pôrode, sa považuje za inštinkt prežitia u viac ako 4000 druhov cicavcov. Jedným z dôvodov, prečo zvieratá jedia placentu, je, že im poskytuje výživu, najmä v čase, keď potrebujú nakŕmiť svoje mláďatá a nemôžu ich opustiť a ísť hľadať potravu. Iným vysvetlením je, že požitím placenty sa pôrodné brlohy vyčistia a neprilákajú tak predátorov.

U ľudí je situácia iná. Keďže oddávna žijeme v sociálnych skupinách, rodiace matky nemusia kvôli zabezpečeniu potravy alebo ubráneniu sa pred predátormi jesť placentu. Mnohí ľudia si myslia, že konzumácia vlastnej placenty po pôrode bola v minulosti tradičným obradom. Nie je to však tak. Pravdou je, že na základe rozsiahleho výskumu kultúr po celom svete vedci nenašli absolútne žiadne dôkazy o tom, že by ženy v rámci kultúrnej tradície jedli svoju placentu.

V súčasnosti sa zvyšuje záujem o placentofágiu najmä v Spojených štátoch amerických. Tamojšie ženy môžu placentu konzumovať surovú, varenú, vo forme smoothie, tinktúr či tabletiek. Najbežnejším spôsobom prípravy je takzvaná enkapsulácia placenty, pri ktorej sa placenta varí v pare, dehydruje, rozomelie sa na prášok a potom sa uzavrie do kapsúl vo veľkosti vitamínov. Deje sa tak napriek tomu, že klinické dôkazy o pozitívnych účinkoch konzumácie placenty na človeka neexistujú. Čoraz viac sa ozývajú hlasy, že lekári by mali ženy, ktoré majú o placentofágiu záujem, skôr od tejto praxe odrádzať.

Namiesto sadenia pod strom alebo konzumácie si môžete placentu uchovať v banke pupočníkovej krvi. Práve tak v prípade potreby najlepšie pomôžete svojmu dieťaťu alebo jeho súrodencovi. Kmeňové bunky z placenty, ale tiež z pupočníkovej krvi a z tkaniva pupočníka nie sú ovplyvnené žiadnymi chorobami ani životom matky, preto je ich potenciál pri liečbe mnohých závažných ochorení naozaj veľmi veľký. Placenta je najbohatším zdrojom kmeňových buniek z týchto perinatálnych tkanív.

„Ukazuje sa, že kmeňové bunky z placenty môžu byť prospešné pri mnohých typoch ochorení, ako sú dysfunkcia vaječníkov, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pečene, pľúc, obličiek, parkinsonová a Crohnova choroba, neurologické poruchy (mŕtvica, autizmus, skleróza multiplex), diabetes mellitus," vysvetľuje Prof. Dr. med. Wolfram C.M. Dempke, ktorý bol počas svojej 30-ročnej kariéry v oblasti onkológii a hematológii pri množstve klinických štúdií.

Pôrod je jedinečnou príležitosťou, kedy môže dôjsť k odberu placenty, tkaniva pupočníka a pupočníkovej krvi. Ide o bezbolestný a bezpečný zákrok, ktorý sa dá uskutočniť pri všetkých typoch pôrodu a aj pri dotepaní pupočníka.

„Keďže placenta aj pupočná šnúra sú u nás na základe zákona likvidované ako biologický odpad, odber a uchovanie placenty na budúce možné liečebné využitie je jediná možnosť, ako s placentou naložiť mimo štandardného postupu pôrodnice," hovorí gynekológ MUDr. Robert Hlávek, PhD. „Odber je možné vykonať aj pri pôrode cisárskym rezom, keď má rodička epidurálnu, spinálnu alebo celkovú anestéziu. Taktiež pri predčasnom pôrode a dokonca aj vtedy, keď má mamička cukrovku či gestózu," dodáva odborník.

Odberom perinatálnych tkanív získate pre vaše dieťatko najvzácnejšie zdroje kmeňových buniek s významným potenciálom pri liečbe mnohých závažných ochorení počas celého života. Odbery sú dnes cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorí myslia na „zdravotnú poistku" pre svoje deti do budúcnosti.