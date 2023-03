Štúdia: Jemné prachové častice vo vzduchu skoro všade presahujú limity

Berlín 14. marca (TASR) - Takmer všetci obyvatelia Zeme dýchajú vzduch znečistený jemnými prachovými časticami. Len 0,001 percenta populácie obýva miesta, kde hodnoty týchto veľmi malých častíc vo vzduchu nepresahujú povolené limity. Vyplýva to z výsledkov štúdie zverejnenej v časopise Lancet Planetary Health, informovala v utorok agentúra DPA.



Najvyššia denná hodnota vystavenia sa jemným prachovým časticiam, známym aj ako PM2,5, bola podľa štúdie v roku 2019 celosvetovo prekročená v priemere v 70 percentách dní.



Častice PM2,5 majú priemer menší ako 2,5 mikrometra – jeden mikrometer je len jedna tisícina milimetra. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2021 znížila povolenú ročnú úroveň vystavenia sa PM2,5 z desať na päť mikrogramov na meter kubický vzduchu.



Výskumná skupina vedená profesorom Yumingom Guom z univerzity v austrálskom Melbourne na základe výsledkov meraní a počítačových modelov skúmala globálnu úroveň znečistenia časticami PM2,5 v rokoch 2000-2019. Svoje zistenia publikovala v spomínanej štúdii v Lancet Planetary Health.



Podľa vedcov bola v tomto období priemerná ročná hodnota PM2,5 v ovzduší 32,18 mikrogramov (g) na meter kubický vzduchu.



Najviac jemných prachových častíc (50 g) bolo nameraných na východe Ázie, následne v južnej Ázii (37,2) a na severe Afriky (30,1). Naopak najnižšie hodnoty bádatelia zistili v Austrálii a na Novom Zélande (8.5 g), v Oceánii (12,6) či v Južnej Amerike (15,6).



Úroveň PM2,5 v Európe však podľa štúdie v sledovanom období klesla, rovnako ako v severnej Amerike a Afrike. V roku 2000 boli Európania vystavení nadmernej hodnote jemných prachových častíc 60 percent dní v roku, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo len 25 percent dní.



WHO upozorňuje, že každoročne zomrie na celom svete sedem miliónov ľudí na následky znečistenia ovzdušia.