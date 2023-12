Bratislava 26. decembra (TASR) - Hodovanie počas sviatkov môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy. Na prejedanie by si mali dať pozor najmä ľudia s poruchami tráviaceho traktu. Upozornil na to viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik. Varuje aj pred zapichnutím rybej kosti v ústnej dutine či nadmernou konzumáciou alkoholu.



"Zdravotné riziká vyplývajú jednak z extrémneho prejedenia, najmä u ľudí trpiacich na ochorenia tráviaceho traktu, ako sú žlčníkové kamene, chronický zápal pankreasu či chronické nešpecifické zápaly čreva. Prípadne ľudí so slabšou toleranciou potravín," spresnil odborník.



Pri extrémnom prejedaní sa môžu prejaviť ťažkosti, ako nevoľnosť, vracanie, nafukovanie, hnačky, kŕče a niekedy aj horúčky. Minárik v takom prípade odporúča krátkodobú hladovku, respektíve prísnejšiu diétu. Vhodné na konzumáciu sú čaje, minerálky, sucháre, rascová polievka bez zápražky, zeleninový vývar aj varené zemiaky bez tuku. "Z liekov smektid, živočíšne uhlie, pankreatické enzýmy, probiotiká pri hnačkách," doplnil.



Lekára treba podľa neho vyhľadať pri náhlom ožltnutí, silných intenzívnych bolestiach, zastavení vetrov či stolice, vysokých horúčkach, ale aj pri silnom opuchu pier alebo viečok či sťaženom dýchaní.



Minárik upozorňuje, že zdravotné problémy môže počas sviatkov spôsobiť aj nadmerné pitie alkoholu. "Po neprimeranej konzumácii alkoholu je potrebné zvýšiť príjem tekutín. Najvhodnejšie sú ovocné šťavy a minerálky s prídavkom citrónovej šťavy, bylinkové čaje, nápoje s obsahom probiotických kultúr," ozrejmil.



Varuje aj pred zdravotnými ťažkosťami, ktoré vznikajú pri zapichnutí rybích kostí do slizníc horných dýchacích ciest alebo pažeráka. V prípade, že sa zapichnutá rybia kosť nedá odstrániť kašľom ani pitím vody, radí tiež vyhľadať lekársku pomoc.



Diabetici musia byť podľa jeho slov takisto ostražití. "V prípade väčšieho porušenia zásad diabetickej diéty, to by sa však malo stať naozaj výnimočne, môže u nich vzniknúť napríklad hyperglykémia po konzumácii nadmerného množstva sladkostí," upozorňuje Minárik.