Hokej-AHL: Jaroš sa na víťazstve Belleville podieľal gólom a asistenci

New York 1. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš prispel v nočnom zápase AHL gólom a asistenciou k víťazstvu Belleville 4:3 na ľade Lavalu. Pre Jaroša to bol prvý presný zásah v nižšej zámorskej súťaži od 26. októbra, pripísal si aj dva plusové body a štyri trestné minúty. Do bránky Hartfordu sa vrátil Slovák Adam Húska a 23 úspešnými zákrokmi sa podieľal na domácej výhre 6:3 nad Springfieldom.