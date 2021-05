Švajčiari nominovali na MS 2021 28 hráčov, Ambühla čaká 16. šampionát

nominácia Švajčiarska na MS:



brankári: Reto Berra (Fribourg-Gotteron), Leonardo Genoni (EV Zug), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers)



obrancovia: Tobias Geisser, Santeri Alatalo, Raphael Diaz (obaja EV Zug), Lukas Frick, Fabian Heldner (obaja Lausanne HC), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Jerome Moser (EHC Biel-Bienne), Mirco Müller (Leksands IF), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL), Ramon Untersander (SC Bern).



útočníci: Andres Ambühl, Enzo Corvi, Fabrice Herzog (všetci HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Dario Simion, Grégory Hofmann (obaja EV Zug), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Timo Meier (San Jose Sharks/NHL), Killian Mottet (Fribourg-Gotteron), Vincent Praplan (SC Bern), Tristan Scherwey (SC Bern), Joël Vermin, Noah Rod (obaja Servette Ženeva)

Bratislava 16. mája (TASR) - Tréner švajčiarskej hokejovej reprezentácie Patrick Fischer nominoval na MS do Rigy plný počet 28 hráčov. V zostave je sedem debutantov, pre útočníka Andresa Ambühla to bude 16. svetový šampionát.Švajčiari, ktorí v Rige nastúpia vo štvrtok 27. mája proti Slovensku, urobili po prípravných zápasoch s Lotyšskom (3:2 a 2:1) posledné úpravy v nominácii. Fischer vyradil obrancov Dominika Egliho a Michael Foru a útočníkov Alesia Bertaju a Samuela Walsera.V tíme figurujú štyria hráči z tímov zámorskej NHL - Jonas Siegenthaler, Nico Hischier (obaja New Jersey Devils), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) a Timo Meier (San Jose Sharks).