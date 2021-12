Bystričania sa rozstrieľali, Liptákom nepomohol ani brankár z KHL

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice v utorkovom vloženom 46. Kole Tipos extraligy zdolali doma hladko posledný Liptovský Mikuláš 8:1, pričom prvý raz v sezóne zaznamenali viac než štyri góly. Na svojom ľade hrali siedmy zápas v sérii a pripísali si tretiu výhru, najvyššiu v aktuálnom ročníku.



"Od prvej minúty sme mali zápas pevne v rukách. Presadili sme sa aj strelecky, keď sme našli takpovediac sviatočných strelcov v tíme, ale sme radi, že nám to tam padlo. Musíme však i po tomto zápase zostať pevne nohami na zemi, pretože vo štvrtok nás čaká ťažký zápas vo Zvolene. Tešiť sa môžeme iba do polnoci a od zajtra znovu makať na našich dlhodobých cieľoch. Dnes, pokým sme nezačali veľmi vymýšľať, tak súper príliš z hry nemal a potešila ma streľba, že sme išli do bránky a v priestore pred ňou sme zaknihovali štyri góly. To nebývalo zvykom. Malo by sa tak diať každý zápas, takéto góly sme potrebovali," uviedol na pozápasovom brífingu tréner Banskej Bystrice Ivan Droppa, pričom podotkol, že veľkú zásluhu má na víťazstve hrajúca prvá formácia, v zápise však vedená ako tretia. K tomu dodal: "Výhonský, Tamáši a Kabáč hrali veľmi dobre. A tým, že hrali ešte na najlepšiu päťku súpera a vyprodukovali štyri góly, tak to je naozaj veľmi dobrá vizitka."



Liptáci prišli do Banskej Bystrice iba so šestnástimi korčuliarmi. Celý zápas odohrali na tri päťky, keďže v tíme je aktuálne množstvo zranených hokejistov. "Som veľmi sklamaný, ťažko sa mi zápas hodnotí. Aj napriek tomu, že máme osem zranených hráčov a hrali sme na tri päťky, tak som si to inak predstavoval. Dostali sme lacné góly po tečoch a dorážkach a následne sa všetko zosypalo ako domček z karát," netajil sklamanie po stretnutí kouč L. Mikuláša Milan Jančuška a vyjadril sa i k novému ruskému brankárovi Jevgeninovi Ivannikovovi, ktorý po šiestom góle striedal, pričom do tímu Liptákov prišiel z KHL, kde chytal za Nižnekamsk, ale aj Vladivostok, Sparatak Moskva či Ladu Togliati: "Je ťažké hodnotiť jeho výkon. Prišiel k nám iba včera, ale inkasoval nešťastné góly po tečoch, dorážkach. Vypili sme si aj s ním pohár horkosti až do dna. Ja hlavne verím, že čo najskôr sa dajú zranení hráči do poriadku, aby sme mohli hrať na štyri päťky a zarotovať so zostavou. V tomto aktuálnom stave hrať je veľmi ťažké."