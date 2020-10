HK Dukla Trenčín podľahla HKM Zvolen 2:3

Trenčín 11. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen uspeli v nedeľnom zápase 4. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 3:2.



HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)



Góly: 30. Švec, 44. Hecl – 2. McPherson, 6. Stupka (Kubka), 37. McPherson (Nuutinen). Rozhodovali: Stano, Mullner – Jedlička, Frimmel, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0



Trenčín: Valent – Mesikämmen, Starosta, Jaborník, Ackered, Bokroš, Sládok, Rajnoha – Väyrynen, Valach, Bezúch – Hecl, Paukovček, Sádecký – Kukuča, Švec, Sojčík – Krajč, Hlinka, Ferényi – Ďurina



Zvolen: Húska – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Viedenský, Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, Mikúš, Stupka – Ďuriš, Tibenský, Marcinek



Hostia mali do zápasu výborný vstup. Už na začiatku 2. minúty Zuzina aj McPherson vyskúšali pozornosť Valenta. Druhý menovaný sa znova dostal k puku a z pravého kruhu ho poslal presne k žrdi. V 6. minúte viedli hostia zo Zvolena už dvojgólovým rozdielom. Nahodený puk Kubku vyrazil trenčiansky brankár iba pred seba, kde si ho dokorčuľoval Stupka a poľahky pridal druhý gól. Úvodná dvadsaťminútovka vyšla hráčom spod Pustého hradu výborne a zaslúžene viedli o dva góly.



Trenčania sa do hry o úspešný výsledok vrátili v polovici stretnutia. Švec vyskúšal strelu takmer z úrovne bránkovej čiary a tá na prekvapenie všetkých skončila za Húskovým chrbtom. V závere druhej tretiny McPherson posunul puk do tandemu Zuzinovi a ten spomedzi kruhov namieril do horných poschodí, kde bol dobre postavený Valent. O chvíľku nato však McPherson ťažil z výbornej práce Nuutinena a prinavrátil Zvolenu dvojgólové vedenie.



Domáci sa nechceli vzdať. V úvode záverečnej tretiny nabral rýchlosť Hecl, obkorčuľoval obrancu a poslal puk medzi betóny Húsku. Napriek snahe sa už domácim nepodarilo vyrovnať a so súperom zo Zvolena prehrali aj po druhý raz za sebou.



Povedali po zápase

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Vo Zvolene sme hrali lepšie, mali sme veľa šancí, ale pokazili sme oslabenia. Dnešný zápas z našej strany nebudeme hodnotiť kladne. Prvá tretina bola z našej strany veľmi slabá. Súper bol vo všetkom lepší. V druhej tretine nastalo zlepšenie, ale urobili sme individuálnu chybu. Dostali sme tretí gól. Tretia tretina bola síce najlepšia, ale celý zápas sme boli horším tímom. Nedokázali sme dobre kombinovať, neboli sme dostatočne dôrazní, nedokázali sme sa udržať na puku. Siahali sme v závere na vyrovnanie, ale už bolo neskoro."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Z našej strany aktivita bola. Víťazstvo je zaslúžené. Pomer šancí bol z nášho pohľadu dobrý. Troška sme chvíľami poľavili, ale nie je jednoduché hrať dva zápasy za sebou s tým istým súperom. Vďaka za tých šesť bodov."