Hokejový útočník Bortňák zamieril do Popradu

Poprad 1. júla (TASR) - Hokejový útočník Dalibor Bortňák sa stal novou akvizíciou HK Poprad. Pre dvojnásobného majstra Slovenska to bude šiesty extraligový klub v kariére, "kamzíci" o tom informovali na svojom webe.



Bortňák si v slovenskej najvyššej súťaži zahral za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru a v uplynulej sezóne obliekal dres Slovana Bratislava. "S Popradom som už bol v kontakte aj v minulosti. Tým, že som východniar ma aj rodičia stále prehovárali, aby som prišiel do Popradu, aby to mali blízko na zápasy. Určite som kývol na túto ponuku aj vďaka nim, ale podstatné pre mňa bolo, že Poprad robí posledné roky hokej na vysokej úrovni. Vo finále som im držal palce, ten titul si za svoju prácu zaslúžia. Tiež sa mi páčila vízia, s ktorou klub ide do budúcej sezóny. Tým, že sa vracia Prešov do ligy, tak bude na východe päť klubov a budú to poriadne derby zápasy. Na toto sa teším. Ja chcem byť prínosom pre Poprad a pomôcť mu k tomu, aby opäť atakoval tie najvyššie priečky. Poslednú sezónu som nemal vydarenú, tak verím, že v Poprade opäť chytím tu správnu chuť do hokeja a pomôžem mu k úspechu," uviedol 30-ročný center.