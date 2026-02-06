< sekcia Import
Hokejová hala dýcha novotou, Nemeček: Vychytávame len maličkosti
Autor TASR
Miláno 6. februára (TASR) - Hokejová aréna Santa Giulia bola v uplynulých dňoch terčom kritiky a obáv. Hlavná hala v Miláne nie je stále úplne dokončená, ale je pripravená na štart olympijského hokejového turnaja. Je v nej cítiť novota a fanúšikom i hráčom ponúkne počas nasledujúcich dní nevšedný zážitok. Verí tomu aj Igor Nemeček, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý má v Miláne hokejový turnaj pod palcom.
Pomalá výstavba arény robila ešte v januári vrásky na čele viacerým, dokonca i zástupcom NHL, z ktorej hráči dostali povolenie na štart na ZOH po 12 rokoch. Ale organizátori všetko stihli a hoci drobné detaily bude ešte treba dokončiť, všetko podstatné už slúži. „Hala je pripravená, už sa v nej hrali ženské zápasy. Ja som upokojoval viacerých ľudí, že na konci dňa to všetko bude pripravené, že tomu verím a takto to bude až do konca olympiády,“ uviedol Nemeček pre TASR. V Miláne pôsobí ako športový manažér v organizačnom výbore pre hokejový turnaj. „V tomto projekte pracujem už tri roky a mám tu kolegov, ktorí robili so mnou aj majstrovstvá sveta v Bratislave v roku 2019. Je to medzinárodný tím, ktorý pripravuje športovú časť pre mužovi pre ženy,“ dodal.
Pre Nemečka je to piata olympiáda a skúsený funkcionár verí, že do štartu mužského turnaja 11. februára bude všetko fungovať na sto percent. „Na každom podujatí sa priebežne riešia veci, máme každý večer stretnutie, kde vyhodnocujeme deň, čo bolo dobré, čo ešte treba urobiť, čo bolo zlé. Je dobré, že sme začali ženskými zápasmi a muži prídu až od jedenásteho. Takže verím, že aj maličkosti, ktoré treba dovtedy vychytať, budú v poriadku.“
PalaItalia Santa Giulia má kapacitu 16.000 divákov, z toho 12.000 miest na sedenie a 4000 miest na státie na koncertoch. Po skončení ZOH bude slúžiť ako najväčšie miesto pre športové a zábavné podujatia v Miláne. Náklady na jej výstavbu sa vyšplhali na 180 miliónov eur. S inštaláciou ľadu pomáhal organizátorom Don Moffatt, kanadský špecialista pracujúci pre Colorado Avalanche. Ľad vydáva špecifické zvuky, ktoré počuli aj slovenskí reprezentanti. Nemeček vysvetlil, že sú spôsobené tým, že ochladzovacie trubky nie sú zaliate v betóne ako je bežné, ale nad ním. S kvalitou ľadu však Slováci vyjadrili spokojnosť.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
