Holanďan Van't Wout má druhé zlato, uspel aj na 1500 m
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Holandský šortrekár Jens van't Wout napodobnil svoj triumf z trate 1000 m a na zimných olympijských hrách 2026 získal zlato aj na 1500 m v čase 2:12,219 min. Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Hwang Tä-hon z Kórejskej republiky s mankom 85 tisícin sekundy a bronzový Lotyš Roberts Krúzbergs s odstupom (+0,157).
Súboj o medaily mal deväť účastníkov, trojica jazdcov doplnila tradičnú finálovú šestku verdiktom rozhodcov po tom, čo nepostúpili zo semifinále chybou súpera. Na preplnenej ľadovej ploche sa korčuliari nevyhli chybám. Kanaďan Steven Dubois najprv spadol vlastnou vinou a následne Brit Niall Treacy privodil pád sebe aj obom čínskym súperom vo finále. Dvadsaťštyriročný Van't Wout sa však vyhol všetkým problémom a vo finiši nepustil pred seba obhajcu zlata Hwanga. Krúzbergs zariadil pre Lotyšsko vôbec prvú medailu v histórii na zimnej olympiáde inde ako v ľadovom tobogáne.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - šortrek:
muži - 1500 m: 1. Jens van 'T Wout (Hol.) 2:12,219 min, 2. Hwang Tä-hon (Kór. rep.) 2:12,304, 3. Roberts Krúzbergs (Lot.) 2:12,376, 4. Šin Tung-min (Kór. rep.) 2:12,556, 5. William Dandjinou (Kan.) 2:12,639, 6. Steven Dubois (Kan.) 2:36,955, 7. Liou Šao-ang 3:15,414, 8. Sun Lung (obaja Čína) nedokončil, 9. Niall Treacy (V. Brit.) penalizácia, B-finále: 10. Luca Spechenhauser (Tal.) 2:34,359
