REKORDNÝ NÁLEZ: Colníci zhabali štyri tony kokaínu ukrytého v sóji

Haag 1. novembra (TASR) - Holandskí colníci zhabali v prístave v Rotterdame viac než štyri tony kokaínu, ktorý bol ukrytý vo vreciach so sójou. Išlo o najväčší kontraband tejto drogy objavený v Holandsku od začiatku tohto roka, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Hodnota skonfiškovaného kokaínu sa odhaduje na zhruba 313 miliónov eur. Droga bola ukrytá v prepravnom kontajneri, ktorí smeroval z Paraguaja cez Uruguaj do Portugalska. Colníkom sa ju podarilo objaviť v noci zo soboty na nedeľu, uvádza sa vo vyhlásení holandskej prokuratúry.



Európsky policajný úrad Europol v septembri varoval, že Holandsko a susedné Belgicko sa stávajú hlavnými tranzitnými krajinami pre pašovanie prevažne kolumbijského kokaínu do Európy. Preberajú tak úlohu, ktorú v posledných rokoch zohrával Pyrenejský polostrov.



Podobné, len o niečo menšie množstvo kokaínu zhabali v Rotterdame, najväčšom európskom prístave, v septembri. Jeho hodnotu odhadli na 301 miliónov eur. Počas vlaňajšieho roka skonfiškovali v belgických Antverpách viac než 65 ton kokaínu.