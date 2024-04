Holohlavosť sa môže týkať aj detí, spôsobuje ju autoimunitné ochorenie

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vypadávanie vlasov alebo holohlavosť sa môže vyskytnúť aj u detí. Ide o autoimunitné ochorenie s názvom alopecia areata. Poukázalo na to občianske združenie Bez vláskov, ale s láskou, ktorého cieľom je šíriť o ochorení osvetu.



"Prejavuje sa vznikom ostro ohraničených bezvlasých ložísk, najčastejšie v oblasti štice alebo fúzov. Radí sa medzi autoimunitné ochorenia s nie celkom známou etiopatogenézou. Ochorenie je často pridružené k ďalším autoimunitným ochoreniam, ktorými pacient trpí súčasne, napríklad atopia, vitiligo, autoimunitná tyreoiditída alebo perniciózna anémia," priblížila Linda Vavříková z Fakultnej nemocnice v Olomouci.



Ochorenie sa môže vyskytnúť v každom veku. "Najčastejšie sa vyskytuje v ranej dospelosti, prepubertálny výskyt je spájaný s rodinnou anamnézou. Stretávame sa tiež so sezónnym nástupom. Vypadávanie vlasov vo väčšom a intenzívnejšom rozsahu badať najčastejšie s nástupom zimy, obdobie od apríla do augusta je relatívne stabilné," ozrejmila. Reakcia pacientov na terapiu je podľa jej slov individuálna, preto sa nedá predvídať ani priebeh samotného ochorenia. "Miera alopécie má však zakaždým negatívny psychosociálny dopad na osobu, ktorá ňou trpí," upozornila.



Zakladatelia občianskeho združenia, ktorí majú dcéru s rovnakým ochorením, upozornili, že povedomie o ňom je na Slovensku nízke. "Na Slovensku sa však o tomto probléme, najmä v súvislosti s deťmi, hovorí a píše veľmi málo," poznamenali. Ich cieľom je preto prostredníctvom OZ pomáhať šíriť osvetu a zdieľať informácie verejnosti.