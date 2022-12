Bratislava 9. decembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na ceste je kašovitý sneh. Osobná doprava sa v oboch smeroch zdrží do 15 minút. Informuje o tom Stella centrum na svojom webe. Zelená vlna RTVS uviedla, že obchádzka vedie cez Turčianske Teplice a Martin.



Uzavretý je aj horský priechod Šturec pre vozidlá nad desať metrov. Dôvodom je husté sneženie. Zelená vlna informuje aj o spadnutom strome na ceste na horskom priechode Prašivá-Látky v smere z Hriňovej. Spadnutý strom zasahuje aj do pravého pruhu na západnej diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy



Stella centrum zároveň vodičov upozorňuje, aby rátali s lokálnymi hmlami a nezabudli na správne osvetlenie auta.