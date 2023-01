Horský priechod Príslop uzavreli pre nákladnú dopravu,pozor aj na hmlu

Bratislava 23. januára (TASR) - Horský priechod (HP) Príslop uzavreli pre nákladnú dopravu nad 12 metrov dĺžky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla podľa cestárov znižuje dohľadnosť na 50 až 100 metrov v lokalitách Švábovská Stráň, Sliač, Iliašovce, Dovalovo, Východná, Podtureň, Gbelce, Námestovo, Sedlo Besník, Pastierske, Važec a Poprad. Na poľadovicu si treba dávať pozor na cestách II. a III. triedy v oblasti Šamorína.



HP Dobšiná na ceste I/67 a úsek cesty I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala sú uzatvorené pre motorové vozidlá nad 3,5 tony. SSC tiež upozorňuje, že úseky ciest Srdiečko - Bystrá a Skalka - Kremnica sú zjazdné so snehovými reťazami.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Miestami, hlavne na vyššie položených miestach na Slovensku sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu. Na úseku cesty Skalka - Kremnica je utlačený sneh hrúbky päť až desať centimetrov. Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov je na cestách Lysá nad Dunajcom - Hniezdne, ako aj na ceste II/526 medzi hranicou okresov Detva-Poltár a Kokavou nad Rimavicou a na cestách III. tried v obvode Lučenec, Kokava nad Rimavicou.



Horské priechody sú prevažne zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem HP Donovaly, Herlianske Sedlo, Vrchslatina, Štós, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Huty, Vernár, Cukmantel a Podspády, kde je na povrchu vozovky kašovitý alebo utlačený sneh. Na HP Zbojská je poľadovica.