Horúca novinka v prevencii proti onkologickým ochoreniam

Bratislava 17. júna (OTS) - Hlavnou zložkou výživového doplnku proti onkologickým ochoreniam je prírodná látka sulforafan. Je vedecky dokázané, že jeho pravidelným užívaním si vybudujete ochranu aj pred chronickými degeneratívnymi ochoreniami, oxidačným stresom či zápalmi.Slovenská vedkyňa Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., bola členka vedeckovýskumného tímu odborníkov na izotiokyanáty na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ako prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného izotiokyanátu sulforafanu na ľudské rakovinové bunky in vitro. Výsledkom jej výskumnej práce je Sulforafan EXTRA, výnimočné nutraceutrikum, ktoré sa vyrába na základe jej receptúry.Sulforafan je prírodná látka, ktorá je bohatá na síru. V neaktívnej forme sa vyskytuje v podobe glukorafanínu v hlúbovej zelenine (napr. brokolica, kapusta, karfiol, kel, kaleráb, ružičkový kel). Glukorafanín vyžaduje na svoju premenu na sulforafan rastlinný enzým myrozinázu, ktorý sa uvoľní počas žuvania surovej zeleniny. Práve myrozináza premení glukorafanín v tele na sulforafan a zároveň zosilní jeho účinky.Výhodou sulforafanu je jeho vysoká biologická dostupnosť. Vďaka schopnosti zlučovania sa s tukmi sa dostáva do všetkých buniek nášho tela. Na základe farmakodynamických štúdií sa preukázalo, že sulforafan má absolútnu biologickú dostupnosť až okolo 80 %. Vrchol v krvnom obehu dosahuje približne 1 hodinu po požití a pôsobí až po dobu 20 hodín.O sulforafane vedci tvrdia, že v sebe skrýva skutočne neuveriteľný terapeutický potenciál.Odpoveď na túto otázku hľadali vedci v stovkách klinických štúdií a došli k záveru, žesú dve spoločné primárne príčiny, ktoré zapríčiňujú bežné chronické degeneratívne ľudské choroby. Z výsledkov vyše 3000 štúdií vyplynulo, že sulforafan pôsobí ako zdravotná poistka pre naše bunky tým, že podporuje ochranné a detoxikačné mechanizmy. “” konštatuje profesorka Horáková.“ uvádza profesorkaSulforafan tiež vytvára široký ochranný štít proti srdcovocievnym chorobám. „Sulforafan blokuje niekoľko krokov spoločne sa podieľajúcich na tvorbe rakoviny. Táto chemoprotektívna látka útočí hneď z niekoľkých strán súčasne: bráni rastu ľudských rakovinových buniek, zabraňuje pôsobeniu látok podporujúcich vznik rakoviny, tak, že “zapína gény, ktoré bránia vzniku novým rakovinovým bunkám, a “vypína” gény, ktoré pomáhajú pri jej vzniku a rozširovaní, navyše zabíja kmeňové rakovinové bunky. Teda” vysvetľuje podstatu mechanizmu účinku sulforafanu profesorkaPri vzniku onkologických ochorení zohráva úlohu nielen naša genetická predispozícia, ale aj veľa ďalších faktorov. Niektoré z nich ovplyvniť nevieme, no sú aj také, ktoré ovplyvniť môžeme. Zamerať sa môžeme na prevenciu onkologických ochorení, ktorá spočíva v nasledovaní princípov zdravého životného štýlu spolu so správnou kombináciou prírodných výživových doplnkov alebo nutraceutík.uvádza na trh spoločnosť CarnoMed s.r.o. . Sulforafan EXTRA je dvojzložkové nutraceutikum, ktoré dodáva telu enzýmom aktivovaný sulforafan. Obsahuje aktivovaný brokorafanín, vyrobený zo semien brokolice (Brassica oleracea italica) s obsahom glukozinolátov a myrozinázy. Prítomný enzým myrozináza zabezpečuje vysokú úroveň využitia účinnej látky. „, uvádzaCEO spoločnosti CarnoMed s.r.o.