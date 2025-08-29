< sekcia Import
HORÚČAVY NA JUHU SLOVENSKA: Meteorológovia vydali výstrahy
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska v piatok platia výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách aj vysokými teplotami na juhu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred vysokými teplotami platí od 13.00 do 18.00 h pre celý Nitriansky kraj, takmer celý Košický kraj, okresy Pezinok, Senec, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom. „Ojedinele sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ.
