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HORÚČAVY NEPOĽAVIA: Budú sprevádzať stredu na celom Slovensku
Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa.
Autor TASR
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Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovensko čaká v stredu (5. 8.) ďalší mimoriadne horúci deň. Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred vysokými teplotami najvyššieho stupňa.
V oblasti celého juhozápadu a juhu Slovenska, ale aj v takmer celom Košickom kraji v rámci uvedenej výstrahy očakáva dosiahnutie maximálnej teploty nad 38 stupňov. V okresoch Žilinského a vo väčšine okresov Prešovského kraja bude platiť výstraha pred vysokými teplotami 2. stupňa. „V čase od 12.00 do 20.00 môže dosiahnuť maximálna teplota vyše 35 stupňov Celzia,“ upozornili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
V oblasti celého juhozápadu a juhu Slovenska, ale aj v takmer celom Košickom kraji v rámci uvedenej výstrahy očakáva dosiahnutie maximálnej teploty nad 38 stupňov. V okresoch Žilinského a vo väčšine okresov Prešovského kraja bude platiť výstraha pred vysokými teplotami 2. stupňa. „V čase od 12.00 do 20.00 môže dosiahnuť maximálna teplota vyše 35 stupňov Celzia,“ upozornili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.