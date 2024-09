Horúčavy sa vo štvrtok zmierňujú, výraznejší pokles bude budúci týždeň

Bratislava 5. septembra (TASR) - Vo štvrtok môžeme pocítiť postupné zmiernenie horúčav. Výraznejšie sa ich pokles však prejaví až budúci týždeň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to poukázal na sociálnej sieti.



V stredu (4. 9.) boli podľa meteorológov na našom území teplotné maximá tesne pod hodnotou 36 stupňov Celzia, podobne to bolo aj v utorok (3. 9.). "Viacero staníc na západe Slovenska zaznamenalo vôbec najteplejší jesenný deň a zároveň sa opäť posunul posledný výskyt dňa v roku s teplotou 35 stupňov Celzia. Nie všade však bolo rovnako horúco ako v utorok, najmä na východe sa trochu ochladilo," ozrejmil SHMÚ.



Mimoriadne vysoké boli podľa SHMÚ aj nočné minimá na západe Slovenska. Ako ďalej vysvetlil, vplyvom vetra bola noc na štvrtok na viacerých staniciach tropická, ojedinele aj s minimálnou teplotou vyššou ako 22 stupňov Celzia. "Najteplejšia noc bola na stanici Kuchyňa, kde teplota klesla na 24 stupňov Celzia, čím sa zaradila k jednej z najteplejších septembrových a jesenných nocí na Slovensku (ak do večera neklesne oveľa nižšie od tejto hodnoty, pôjde o vôbec najvyššie namerané celodenné minimum za september/jeseň)," priblížili meteorológovia.



Doplnili, že takto vysoké minimá teploty boli vo výraznom kontraste so stredným a východným Slovenskom, kde teplota klesla väčšinou na 15 až desať stupňov Celzia, v dolinách ojedinele do sedem stupňov Celzia.