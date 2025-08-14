Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Import

HORÚČAVY: Väčšinu územia SR môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty

.
Na snímke ľudia počas horúceho letného dňa pri spievajúcej fontáne v parku na Hlavnej ulici v Košiciach 28. júna 2025. Foto: TASR - František Iván

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. augusta (TASR) - Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Výstrahy druhého stupňa predbežne platia od 12.00 do 19.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Ďalej v takmer celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Rovnako aj v okrese Vranov nad Topľou. V Snine platí výstraha od 13.00 do 18.00 h.

V okresoch Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník platia výstrahy prvého stupňa od 13.00 do 18.00 h. Takisto platia vo väčšine okresov Žilinského kraja.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške