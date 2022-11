HOSPITALIZOVALI HO:Muž so zákazom šoférovať sa prevrátil na štvorkolke

Bretka 14. novembra (TASR) – Pri dopravnej nehode na štvorkolke sa v nedeľu (13. 11.) popoludní v obci Bretka v okrese Rožňava zranil 38-ročný muž. Štvorkolku bez tabuliek s evidenčným číslom navyše viedol v čase uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"Rýchlosť svojej jazdy neprispôsobil svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, so štvorkolkou vošiel do priekopy, kde ju otočilo o 360 stupňov, a následne odhodilo naspäť na cestu ku vchodu jedného z rodinných domov, a tam ostala prevrátená na boku," priblížila policajná hovorkyňa.



Muž pri nehode zo štvorkolky vypadol a utrpel zranenia, pre ktoré musel byť hospitalizovaný. Liečiť zo zranení sa bude podľa polície viac ako sedem týždňov. "V nemocnici mu bol zároveň odobratý biologický materiál na zistenie, či vodič pred jazdou nepožil alkohol alebo iné návykové látky," doplnila Ivanová.



Polícia pri dokumentovaní dopravnej nehody zistila, že muž štvorkolku viedol napriek tomu, že má do septembra 2023 uložený zákaz šoférovať motorové vozidlá. Štvorkolke navyše chýbali tabuľky s evidenčným číslom i VIN číslo. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a štvorkolku zaistila.