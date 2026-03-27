Piatok 27. marec 2026
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini počas príhovoru v rámci predstavovania prvých výsledkov na celoslovenskom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže v Častej Papierničke v stredu 18. marca 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 28. marca







12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Peter Pellegrini, prezident SR





nedeľa 29. marca







10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Július Jakab, poslanec Národnej rady SR, Hnutie Slovensko





11.00

TA3 - V politike

- Tomáš Taraba, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR, nominant Slovenskej národnej strany

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda strany Sloboda a Solidarita





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Richard Raši, predseda NR SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť