HRABKO o 1. polroku 2020: Spoločnosť mala veľké očakávania

Epidémia COVID-19

Bratislava 29. decembra (Teraz.sk) – Slovenská spoločnosť mala podľa publicistu Juraja Hrabka začiatkom roka veľké očakávania a svoje preferencie prejavila vo voľbách, v ktorých hnutie OĽaNO/NOVA/Kresťanská únia/Zmena zdola prevalcovalo všetkých a všetko.poznamenal Hrabko v TASR TV pri hodnotení politického diania na Slovensku v prvom polroku 2020.Mediálne preferovaný blok strán, postavený najmä na spolupráci koalície Progresívneho Slovenska/SPOLU s hnutím Za ľudí Andreja Kisku, KDH a Stranou maďarskej komunity, vo voľbách podľa neho neuspel, len kiskovcom sa tesne podarilo postúpiť do parlamentu.poznamenal Hrabko.dodal Hrabko.Koalícia PS/SPOLU podľa neho doplatila aj na svoju poctivosť, keď kandidovalaako oficiálna koalícia. Koalícia mala prah vstupu do parlamentu zvýšený na sedem percent, čo sa PS/SPOLU veľmi tesne prekonať nepodarilo.upozornil Hrabko.Po voľbách podľa neho celkom prirodzene vytvorili koalíciu všetky parlamentné strany, ktoré dovtedy politicky bojovali so Smerom-SD, teda OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. V opozícii nechali okrem ficovcov iba ĽS NS Mariana Kotlebu.Prvý prípad COVID-19 bol na Slovensku registrovaný 6. marca, teda iba týždeň po voľbách. Pri moci bol ešte odchádzajúci premiér Peter Pellegrini, napriek prehre vo voľbách sa však podľa Hrabka postavil k problému čelom.hodnotí Hrabko.dodáva.Už v prvom polroku sa však podľa Hrabka ukazovali nedostatky v odškodňovaní podnikateľov a živnostníkov poškodených lockdownom.povedal s tým, že tieto problémy sa v druhom polroku 2020 ďalej prehlbovali.