HRABKO: Ak by Harabinovi voliči prišli opäť voliť, Korčok voľby prehrá

Bratislava 3. apríla (Teraz.sk) - Ak by sa voliči Štefana Harabina z prvého volebného kola zúčastnili aj na v kole druhom, Ivan Korčok voľby prehrá. Preto zrejme využije zvyšok kampane na to, aby týchto voličov znechutil a ostali doma. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.V prvom volebnom kole sa podľa neho Korčokovi podarilo lepšie mobilizovať opozičných voličov, sklamaných z výsledkov parlamentných volieb.konštatoval Hrabko.dodal.V druhom kole budú podľa neho rozhodujúce hlasy voličov, ktorí budú voliť preto, aby prehral kandidát, ktorého v prezidentskom kresle nechcú. V prípade voličov Štefana Harabina podľa neho platí, že ak pôjdu voliť, budú voliť proti Ivanovi Korčokovi.odhadol Hrabko.Korčok podľa neho nemá veľký potenciál oslovovať nových voličov, môže sa však snažiť znovu motivovať tých, ktorých mal už v prvom kole, prípadne ho už vtedy preferovali, ale hlasovania sa nezúčastnili. Opierať sa podľa Hrabka môže o výsledky vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, v ktorých pôsobil na poste ministra zahraničných vecí a môže kritizovať súčasnú vládnu koalíciu. Výhodou pre Ivana Korčoka môže byť podľa neho aj energia, ktorú získal víťazstvom v prvom volebnom kole.Peter Pellegrini musí podľa Hrabka dobiehať náskok Ivana Korčoka z prvého kola volieb, môže však mobilizovať voličov práve poukazovaním na nedostatky vlád z rokov 2020 až 2023.konštatoval Hrabko.Prvé kolo prezidentských volieb podľa neho potvrdilo predpoklad, že kľúčovým kritériom pre rozhodovanie voličov v nich je postoj, ktorý zaujali ešte v minuloročných parlamentných voľbách. Blízkosť k vládnej koalícii alebo opozícii je podľa neho v týchto voľbách pre voličov silnejším faktorom, ako samotné vystupovanie a konkrétne argumenty prezidentských kandidátov.upozornil Hrabko. Prezidentské voľby podľa neho ukážu, či bude tento trend pokračovať aj v budúcnosti.