HRABKO: Ak by SaS odišla z koalície, okamžite by vznikla nová koalícia

Koronavírus

Bratislava 16. januára (Teraz.sk) – Ak by SaS odišla z vládnej koalície, okamžite by sa vytvorila nová koalícia na báze strán OĽaNO, Sme rodina a hnutia Za ľudí, ktorá by v parlamente disponovala väčšinou 82 poslancov. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Strana Richarda Sulíka podľa neho, na rozdiel od roku 2012, kedy padla vláda Ivety Radičovej, nemá toľko poslancov, aby svojim prípadným odchodom spôsobila predčasný koniec volebného obdobia.Ak by premiér Igor Matovič myslel vážne svoje slová o tom, že dlhodobé spory je potrebné, podľa Hrabka by mohol SaS požiadať o výmenu osoby na poste ministra hospodárstva.tvrdí Hrabko.Na druhej strane, podľa Hrabka premiérovi formát štvorkoalície, aj účasť Richarda Sulíka vo vláde v skutočnosti do istej miery vyhovuje. Hoci sa tón koaličných hádok podľa Hrabka už ani nedá politologicky komentovať, hlasovania v parlamente koalícii bez problémov prechádzajú.poznamenal Hrabko.Najvyšší súd SR potvrdil 19-ročný trest nepodmienečne pre Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze falšovania televíznych zmeniek. Rozsudok je právoplatný.reagoval Hrabko.reagoval Hrabko. Dodal, že trest je zákonný, ale podľa neho prísny, keďže televízii napokon finančná škoda nevznikla.Viac ako dva týždne sprísneného lockdownu od 1. januára by podľa Juraja Hrabka mali v najbližších dňoch priniesť ovocie v podobe mierneho zlepšovania čísiel pozitívne testovaných.„Myslím si, že ak ešte týždeň vydržíme, prípadne sa opatrenia ešte o niečo sprísnia, tak uvidíme, že nárast sa zastavuje. Samozrejme, na situácii v nemocniciach sa to prejaví až s istým časovým odstupom,“ povedal.Problémom môže byť nový kmeň vírusu, ktorý sa na Slovensko dostal z Veľkej Británie.pripustil Hrabko.Zároveň ocenil rozbiehajúcu sa spoluprácu štátu so samosprávami v oblasti lokálneho testovania antigénovými testami.poznamenal Hrabko.Na margo pripravovaného celoslovenského testovania povedal, že sa bude dať hodnotiť až potom, ako budú známe jeho konkrétne parametre.