HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju
Stretnutie je dohodnuté tak, že sa Robert Fico po návrate z Číny presunie na východné Slovensko a odkiaľ do ukrajinského mesta Užhorod (správa, PODCAST, VIDEO).
Bratislava 5. septembra (TASR) – Ak by plánované stretnutie slovenského premiéra a ukrajinského prezidenta nebolo v záujme Volodymyra Zelenského, vôbec by neprišlo k dohode oboch strán na tom, že sa bude konať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Dohoda na konaní schôdzky podľa neho ešte automaticky neznamená, že sa reálne bude konať a prebehne v rámcoch, ktoré boli zverejnené. „Trochu opatrne hovorím, že by sa mali stretnúť. Verím tomu, že sa stretnú, že sa to rokovanie nezruší. Mala by byť prítomná aj premiérka ukrajinskej vlády,“ konštatoval Hrabko.
Stretnutie je dohodnuté tak, že sa Robert Fico po návrate z Číny presunie na východné Slovensko a odkiaľ do ukrajinského mesta Užhorod, ležiaceho blízko slovensko – ukrajinskej hranice, kde by v piatok 5. septembra malo prebehnúť stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Slovenský premiér nevylúčil ani neformálne stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý tam bude prítomný.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Dohodu na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany v Užhorode práve v čase po skončení cesty Roberta Fica do Číny nepovažuje Hrabko za náhodu. „Pri takýchto príležitostiach nič nie je náhodné, ani to, že Robert Fico išiel do Pekingu a nie je náhodné ani to, že sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom,“ konštatuje Hrabko.
Premiér Fico v Pekingu rokoval aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a viac ako hodinu hovorili medzi štyrmi očami. „Nemyslím si, že by Vladimír Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ reagoval Hrabko. Slovenský premiér podľa neho na oslavách výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Číne nereprezentoval Európsku úniu, ktorá od tejto cesty dala ruky preč, ale iba Slovensko. Pripomenul, že veľká časť štátnikov, ktorí sa v Číne stretli, nezastupovala demokratické, ale autoritárske režimy.
Hrabko skôr očakáva, že gro rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany budú tvoriť energetické otázky. „Bude to naozaj veľmi dôležité stretnutie, ak k nemu príde. Sám som zvedavý na jeho výstupy a jeho interpretáciu zo strany Roberta Fica, ale najmä zo strany prezidenta Zelenského,“ dodal Hrabko.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Vyhlásenie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, podľa ktorého premiér nemal vycestovať zo Slovenska v čase rozbehnutých rokovaní o konsolidácii verejných financií, označil Hrabko za nepremyslené. „V tejto rozhodujúcej chvíli, keď sa má koalícia dohodnúť, ako bude vyzerať rozpočet, tak Robert Fico sa zdvihne a odíde. V situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má budúci rok pripraviť, “ konštatoval 1. septembra Michal Šimečka.
Podľa Hrabka vie premiér Fico odložiť svoju osobnú účasť na koaličných rokovaniach o konsolidácii, na termín osláv v Ćíne však žiadny vplyv nemá. Ak sa chcel predseda slovenskej vlády zúčastniť rokovaní v Číne, musel sa podľa Hrabka prispôsobiť termínu, ktorý bol vopred daný. „Napokon, z vecnej stránky rokovania o konsolidácii pokračujú. Je to najmä vec ministra financií Kamenického, premiér do toho vstupuje až v záverečnej fáze,“ povedal Hrabko.
