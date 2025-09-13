< sekcia Import
HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to
Štát podľa neho má určitý priestor, kde vie znížiť svoje výdavky a opozičné strany by podľa Hrabka mali predkladať konkrétne návrhy, ako sa to podľa nich dá urobiť (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Bratislava 13. septembra (Teraz.sk) - Aj keď téma konsolidácie verejných financií môže na prvý pohľad pôsobiť ako šanca získať lacné politické body populizmom, ak opozícia pôjde touto cestou, môže na to doplatiť. V TASR TV to povedal Juraj Hrabko.
Situácia, v ktorej sa štát nachádza, je podľa neho vážna a veľká časť voličov podľa neho nebude akceptovať populistické argumenty. „Nepodceňujte voličov, na rozprávky veľmi nenaletia. Toto je vážna situácia. Ježiško to za nás naozaj nevyrieši, teraz sa ukáže, ako politická strana pracuje, s čím pracuje a ako vie argumentovať,“ konštatoval Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Štát podľa neho má určitý priestor, kde vie znížiť svoje výdavky a opozičné strany by podľa neho mali predkladať konkrétne návrhy, ako sa to podľa nich dá urobiť. „Bude naozaj dôležité, ktorá politická strana príde s akými návrhmi, ako nahradiť to, čo kritizuje na vládnej koalícii v rovnakej alebo podobnej sume,“ dodal.
Práve legislatíva súvisiaca s konsolidáciou bude podľa neho najdôležitejšou časťou programu aktuálnej schôdze parlamentu. „Potom, samozrejme, školské zákony,“ poznamenal s tým, že poznamenal s tým, že napríklad na schválenie novely ústavy by na tejto schôdzi asi nebolo dosť hlasov, takže sa toto hlasovanie zrejme odsunie na neskôr.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Za populistickú hru označil návrh hnutia Igora Matoviča, aby bolo možné volebné obdobie skrátiť referendom. „Ak si dobre spomínate, keď mal ústavnú väčšinu, tak takýto návrh odmietol. Teraz má zopár poslancov a predkladá ho,“ povedal Hrabko.
Stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského považuje Hrabko za dôležité aj preto, že si vyjasnili postoje k budúcemu tranzitu ropy a plynu cez Ukrajinu.
Spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v októbri podľa Hrabka môže byť využité aj na rozhovory o povojnovej obnove Ukrajiny a participácii Slovenska na týchto projektoch. „Je to však hudba budúcnosti. Raz to príde, ale nevieme kedy,“ konštatoval Hrabko.
Situácia, v ktorej sa štát nachádza, je podľa neho vážna a veľká časť voličov podľa neho nebude akceptovať populistické argumenty. „Nepodceňujte voličov, na rozprávky veľmi nenaletia. Toto je vážna situácia. Ježiško to za nás naozaj nevyrieši, teraz sa ukáže, ako politická strana pracuje, s čím pracuje a ako vie argumentovať,“ konštatoval Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Štát podľa neho má určitý priestor, kde vie znížiť svoje výdavky a opozičné strany by podľa neho mali predkladať konkrétne návrhy, ako sa to podľa nich dá urobiť. „Bude naozaj dôležité, ktorá politická strana príde s akými návrhmi, ako nahradiť to, čo kritizuje na vládnej koalícii v rovnakej alebo podobnej sume,“ dodal.
Práve legislatíva súvisiaca s konsolidáciou bude podľa neho najdôležitejšou časťou programu aktuálnej schôdze parlamentu. „Potom, samozrejme, školské zákony,“ poznamenal s tým, že poznamenal s tým, že napríklad na schválenie novely ústavy by na tejto schôdzi asi nebolo dosť hlasov, takže sa toto hlasovanie zrejme odsunie na neskôr.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Za populistickú hru označil návrh hnutia Igora Matoviča, aby bolo možné volebné obdobie skrátiť referendom. „Ak si dobre spomínate, keď mal ústavnú väčšinu, tak takýto návrh odmietol. Teraz má zopár poslancov a predkladá ho,“ povedal Hrabko.
Stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského považuje Hrabko za dôležité aj preto, že si vyjasnili postoje k budúcemu tranzitu ropy a plynu cez Ukrajinu.
Spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v októbri podľa Hrabka môže byť využité aj na rozhovory o povojnovej obnove Ukrajiny a participácii Slovenska na týchto projektoch. „Je to však hudba budúcnosti. Raz to príde, ale nevieme kedy,“ konštatoval Hrabko.