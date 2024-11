HRABKO: Ak sa NR SR nemá stále zasekávať, musí zasiahnuť premiér Fico

Bratislava 30. novembra (Teraz.sk) – Ak sa práca parlamentu nemá permanentne „zasekávať“ kvôli neuznášaniaschopnosti pléna, mal by premiér Robert Fico (Smer-SD), ako predseda najsilnejšej strany vládnej koalície, zvýšiť svoje úsilie pri hľadaní poslaneckej podpory. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Koalícia, ktorá má k dispozícii 76 hlasov, by podľa neho síce mohla malou novelou rokovacieho poriadku znížiť počet povinných hlasovaní o uznášaniachopnosti a tým si mierne zjednodušiť úlohu pri organizovaní práce parlamentu, následne by však mohla naraziť napríklad na ústavnom súde.Reálnym riešením je preto podľa Hrabka zvýšenie koaličnej podpory v parlamente tak, aby výsledok hlasovania nezávisel na jednom poslancovi.konštatoval Hrabko.Na vyhlásenie poslancov okolo Rudolfa Huliaka, že trvajú na obsadení ministerstva životného prostredia, Hrabko reagoval, že v skutočnosti nevedia, či by Peter Pellegrini bol vôbec ochotný Huliaka do tejto funkcie vymenovať. Pripomenul, že Pellegriniho predchodkyňa, Zuzana Čaputová, to urobiť odmietla.Keďže poslanci okolo Rudolfa Huliaka už nemajú veľký potenciál prebojovať sa znovu do NR SR, podľa Hrabka zrejme nebudú podporovať možnosť predčasných volieb.povedal.Na margo telefonátu premiéra Roberta Fica s nastupujúim americkým prezidentom Donaldom Trumpom o pohľadoch na ukrajinský konflikt, Hrabko povedal, že bol výsledkom dohody aparátu budúceho prezidenta USA so zástupcami slovenskej strany.poznamenal.Rozhodnutie premiéra Fica prijať pozvanie ruskej strany na účasť na oficiálnych oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom 9. mája 2025 v Moskve Hrabko hodnotil slovami, že veľa bude závisieť od toho, v akom kontexte oslavy prebehnú. Či bude stále v plnej sile pokračovať vojenský konflikt na Ukrajine, bude sa rokovať o prímerí, alebo to už bude obdobie kľudu zbraní.upozornil Hrabko.Na margo pokračujúcich rokovaní medzi ministerstvom zdravotníctva a Lekárskym odborovým združením (LOZ), Hrabko povedal, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. S názorom, že lekári v podobe výpovedí použili neadekvátne silný nástroj na vybojovanie relatívne malej platovej výhody, Hrabko nesúhlasí.povedal. Predpokladá, že k nejakej dohode napokon príde.uzavrel Hrabko.