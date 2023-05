HRABKO: Ak tak B.Kollár rozhodne, budú poslanci v lete rokovať na lúke

Taktika mimoparlamentných strán

Bratislava 6. mája (Teraz.sk) – Ak poslanci v priebehu leta iniciujú konanie mimoriadnej schôdze parlamentu a rokovacia sála Národnej rady (NR) SR bude v rekonštrukcii, je plne v kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) rozhodnúť, kde a v akom čase budú rokovať. Môže to byť v kinosále NR SR, budove starej Národnej rady, alebo aj niekde v kaštieli či na lúke. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Možnosť iniciovania mimoriadnej schôdze aj v prípade, že by v rokovacej sále NR SR prebiehala rekonštrukcia, pripustil v TASR TV 4. mája predseda Smeru-SD Robert Fico. Hrabko reagoval, že na zvolanie mimoriadnej schôdze stačia podpisy tridsiatich zákonodarcov a samotný poslanecký klub Smeru-SD má 27 členov.poznamenal Hrabko.Pripomenul, že množstvo poslancov podalo na rokovanie parlamentu návrhy, ktorých hlavným zmyslom je v predvolebnej kampani medializovať nejakú tému. Je vysoko pravdepodobné, že z aktuálneho predposledného riadneho rokovania parlamentu v tomto volebnom období väčšinu z nich poslanci presunú na poslednú riadnu schôdzu, ktorá prebehne v júni.Ak by na tejto schôdzi aj prešli prvým čítaním, druhé už nebude mať kedy prebehnúť, keďže sa žiadna ďalšia riadna schôdza parlamentu v tomto volebnom období neplánuje, v septembri by už mala prebehnúť len slávnostná schôdza na ktorej sa poslanci rozlúčia s týmto volebným obdobím. Návrhy zákonov, ktoré sa v tomto volebnom období nestihnú dorokovať, jednoducho prepadnú.konštatoval Hrabko.Ak by sa však poslancom v priebehu leta podarilo zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR, situáciu by to menilo. V čase kampane by to podľa Hrabka pre poslancov mohlo dávať zmysel aj v prípade, že by nemali dosť hlasov na schválenie programu schôdze, takže k reálnemu rokovaniu by napokon nedošlo.pripomenul.Strana Demokrati Eduarda Hegera informovala o spájaní so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany Jozef Sýkora, Martin Javorček a Karol Achimský. Kandidátnu listinu Slovenskej národnej strany po Tomášovi Tarabovi a osobnostiach z jeho strany Život-NS doplnia aj kandidáti zo strany Slovenský patriot Miroslava Radačovského.konštatoval Hrabko s tým, že strana Dobré ráno Slovensko nefiguruje v registri politických strán, takže by bolo korektnejšie hovoriť o vstupe osobností na kandidátnu listinu Demokratov ako o spájaní politických strán.Stranu Mikuláša Dzurindu Modrí - Európske Slovensko Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo na základe petície s 12.861 podpismi občanov.uzavrel Hrabko.