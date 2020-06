HRABKO: Aspoň námatkové kontroly by sa na hraniciach robiť mali

Bratislava 29. júna (Tablet.TV) – Ak má krajina, ktorú Slovensko považuje za bezpečnú z epidemiologického hľadiska otvorené hranice, nedá sa odkontrolovať, akí ľudia sa cez ňu na Slovensko dostanú. V diskusii na Tablet.tv to povedal publicista Juraj Hrabko.



„Zodpovednosť má vláda. Od začiatku som hovoril a nemám dôvod meniť názor, že aspoň námatkové kontroly teplomermi sa na hraniciach robiť majú,“ povedal.



Ochranou pred šírením COVID-19 je podľa neho najmä testovanie ľudí, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia. Na to, že každý z nich absolvuje domácu karanténu a prípadne test, sa podľa Hrabka spoliehať nedá. „Iba odporúčania nestačia. Ak niečo odporúčate, väčšina ľudí to ignoruje,“ konštatoval .



Pomôcť by podľa neho mohla kampaň vo verejnoprávnych médiách, ktorí by medializovala kontakty na Úrad verejného zdravotníctva, kde by občania mohli nahlasovať osoby, ktoré je potrebné testovať.







Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) rozbieha aplikáciu, pomocou ktorej sa môžu registrovať obchodníci, ktorí mali kvôli koronakríze povinne zatvorené obchody a chcú si nárokovať na preplatenie časti nájomného za svoje priestory. Aby sa vylúčili problémy pri zvládaní náporu záujemcov, má každý kraj vyčlenené špeciálne dni, kedy sa podnikatelia môžu hlásiť a zriadené je aj call centrum s desiatimi konzultantmi, ktorí majú ľuďom s registráciou pomáhať.



„Treba oceniť, že to robia takýmto postupným spôsobom. Malo by to eliminovať prvý nápor. Čas vychytá problémy, ktoré sa objavia,“ reaguje Hrabko. V porovnaní s aplikáciou na elektronickú karanténu je podľa neho táto aplikácia pripravená lepšie. „Treba povedať, že smart karanténa bola o inom. Bola ohlasovaná, aj keď nebol súhlas s jej používaním. Tu ten súhlas je,“ uzavrel Hrabko.