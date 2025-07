HRABKO: Bez dohody sa spor o vodné dielo Gabčíkovo ukončiť nedá

Bratislava 12. júla (Teraz.sk) – Viac ako tridsaťročný spor medzi Slovenskom a Maďarskom ohľadom vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros sa bez dohody oboch strán ukončiť nedá a aktuálne zlepšené vzťahy s Maďarskom dávajú šancu na dosiahnutie takejto dohody. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že to platí bez ohľadu na dôvod zlepšených vzťahov.konštatoval Hrabko na margo zahraničnej politiky Slovenska a Maďarska.V tejto súvislosti pripomenul bezproblémovú návštevu maďarského prezidenta Tamása Sulyoka začiatkom júla na Slovensku. V minulosti boli podľa Hrabka tieto cesty omnoho kontroverznejšie, dokonca sa v roku 2009 cesta maďarského prezidenta László Sólyoma na Slovensko, kde chcel v Komárne odhaliť sochu, napokon nerealizovala.pripomenul Hrabko.Hoci oba štáty na základe vzájomnej dohody z roku 1993 dali spor ohľadom vodného diela na medzinárodný súdny dvor v Haagu a ten už v roku 1997 vyniesol rozsudok, dodnes v tejto citlivej otázke nedosiahli dohodu o implementácii rozsudku.poznamenal Hrabko na margo šance ukončiť politický problém, ktorý už desaťročia zaťažuje vzťahy oboch susedných štátov.Konkrétne parametre možnej budúcej dohody podľa neho nie sú známe a je dôležité, ako sa k nim budú, po ich zverejnení, vyjadrovať odborníci.konštatoval Hrabko s tým, žeo budúcnosti dohody aj tak rozhodnú politici.Tento týždeň začal súdny proces s obžalovaným Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strelnou zbraňou vážne zranil premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Pokračovať bude v auguste.konštatoval Hrabko.dodal.Súd podľa neho vyhodnotí dôkazy, prípadne môže skutok prekvalifikovať, ak sa nestotožní so stanoviskom obžaloby, ale osobne nepochybuje o tom, že na konci procesu bude Juraj C. súdom potrestaný. Proces bude podľa Hrabka pokračovať ešte niekoľko mesiacov a dá sa očakávať, že sa potom Juraj. C. voči verdiktu odvolá.Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva na prípravu nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Predseda združenia Vladimír Skalský si tiež myslí, že voľby poštou zo zahraničia nie sú dostatočne tajné a bezpečné. Navrhol preto nahradiť voľby hlasovaním na ambasádach a konzulátoch vrátane honorárnych.reagoval Hrabko.